В новосибирском Толмачево собака Эмма нашла у пассажира почти 2 млн рублей

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Инцидент произошел во время таможенного контроля. 29-летний мужчина спешил в Таджикистан, поэтому выбрал «зеленый коридор». Этим он подчеркнул, что не имеет при себе валюту. Однако служебная собака Эмма заподозрила неладное.
«Во время осмотра были обнаружены незадекларированые 1,8 миллиона рублей и 101доллар США наличными. Возбуждено административное дело, деньги изъяты», — рассказали в таможенном управлении.
Сейчас судьба денежных средств будет решаться в суде.
Напомним, что известный дизайнер Артемий Лебедев представил проект навигации аэропорта Толмачево.