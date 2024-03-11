atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево

В новосибирском Толмачево собака Эмма нашла у пассажира почти 2 млн рублей

11 марта 2024, 09:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Инцидент произошел в аэропорту Толмачево

В Новосибирске собака Эмма помогла найти почти 2 млн рублей у пассажира Толмачев

В новосибирском аэропорту Толмачево у пассажира обнаружили незадекларированые денежные средства. Их помогла найти собака Эмма.

Инцидент произошел во время таможенного контроля. 29-летний мужчина спешил в Таджикистан, поэтому выбрал «зеленый коридор». Этим он подчеркнул, что не имеет при себе валюту. Однако служебная собака Эмма заподозрила неладное.

«Во время осмотра были обнаружены незадекларированые 1,8 миллиона рублей и 101доллар США наличными. Возбуждено административное дело, деньги изъяты», — рассказали в таможенном управлении.

Сейчас судьба денежных средств будет решаться в суде.

Напомним, что известный дизайнер Артемий Лебедев представил проект навигации аэропорта Толмачево.

Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяные пассажиры в Новосибирске разгромили автомобиль такси
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Аэропорт Толмачево#Таможня#Валюта#Александр Ляхов
Подпишитесь
Масленица 2024: как будут отмечать в Новосибирске — программа по районам
Вчера, 07:44
Сквер в память об Эдуарде Артемьеве создадут в Новосибирске
Сегодня, 04:45
Уровень заболеваемости ОРВИ вырос в детских садах Новосибирска
Сегодня, 03:53
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
Сегодня, 02:52
Известные стримеры Зубарев и Лорд подарили протез руки девушке из Новосибирска
Вчера, 13:27
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Вчера, 08:48