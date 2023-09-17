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Голубь был розовым

Пересмотрел «Барби»: необычного голубя розового цвета заметили новосибирцы

17 сентября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Голубь был розовым

В Новосибирске заметили необычного розового голубя

В Новосибирске заметили голубя розового цвета, который мог получить такой окрас из-за человеческой шутки.

В Новосибирске заметили необычного голубя розового цвета. Фотографию этой птицы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Фото: Новосибирск с огоньком/ТГ

Подписчики канала шутили, что голубь пересмотрел фильм «Барби» и стал розовым, или участвует в рекламе картины. Но большинство считает, что кто-то просто перекрасил птицу ради шутки.

По данным из интернет-ресурсов, розоватые голуби встречаются в природе из-за мутации и скрещивания породистых птиц с дикими. Однако это редкость. Вероятнее, голубей покрасили люди.

#Новосибирск#Эмилия Губарева#Барби#Голубь#Цвет#Шутка
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