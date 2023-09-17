Пересмотрел «Барби»: необычного голубя розового цвета заметили новосибирцы

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Новосибирске заметили необычного голубя розового цвета. Фотографию этой птицы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Подписчики канала шутили, что голубь пересмотрел фильм «Барби» и стал розовым, или участвует в рекламе картины. Но большинство считает, что кто-то просто перекрасил птицу ради шутки.
По данным из интернет-ресурсов, розоватые голуби встречаются в природе из-за мутации и скрещивания породистых птиц с дикими. Однако это редкость. Вероятнее, голубей покрасили люди.