Народные приметы на 11 декабря: что нужно сделать в Сойкин день на удачу

Птица-символ дня

Сойка, лесная пересмешница, умела подражать пению других птиц и даже человеческому голосу. Считалось, что её появление у дома 11 декабря сулит счастье. Особенно важно было прислушаться к звукам, издаваемым птичкой:

Грубый крик — к беде.

— к беде. Тонкое щебетание — к радости.

— к радости. Задорное пение — к веселью.

Если сойка прилетела и стала кричать у окна, рекомендовалось выйти и проследовать за ней. Люди верили, что птица может показать путь к удаче.