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Posted 10 декабря, 21:02

Published 10 декабря, 21:02

Modified 12 декабря, 12:12

Updated 12 декабря, 12:12

Птица сойка

Народные приметы на 11 декабря: что нужно сделать в Сойкин день на удачу

10 декабря 2024, 21:02
Фото: unsplash.com. Птица сойка
11 декабря по народному календарю отмечается Сойкин день — праздник, посвященный яркой лесной птице сойке. В этот день наши предки уделяли внимание приметам, гаданиям и запретам, связывая его с удачей, счастьем и будущими событиями.

Традиции и ритуалы Сойкиного дня

  • Птица-символ дня

    Сойка, лесная пересмешница, умела подражать пению других птиц и даже человеческому голосу. Считалось, что её появление у дома 11 декабря сулит счастье. Особенно важно было прислушаться к звукам, издаваемым птичкой:

    • Грубый крик — к беде.
    • Тонкое щебетание — к радости.
    • Задорное пение — к веселью.

    Если сойка прилетела и стала кричать у окна, рекомендовалось выйти и проследовать за ней. Люди верили, что птица может показать путь к удаче.

  • Гадания

    В этот день девушки и женщины часто гадали, чтобы узнать свою судьбу, благополучие или имя суженого:

    • На судьбу: разделяли фасоль на три кучки, символизирующие здоровье, работу и личную жизнь. Чётное количество зёрен обещало успех, нечётное — трудности.
    • На деньги: шли к колодцу и слушали воду. Если был слышен всплеск, ждала прибыль, если тишина — предстояли убытки.
    • На суженого: иголка с ниткой, поставленная на стол, качалась в сторону бумажки с именем будущего мужа.

  • Ритуал на удачу

    Для привлечения счастья собирали чистый снег, растапливали его и умывались талой водой, приговаривая:

    «Как по снежку никто не ходил, так и мне чтоб никто не насолил. Будет во всём везти, удачу на санях не увезти. Аминь.»

Что нельзя делать 11 декабря

Чтобы не спугнуть удачу, соблюдали определённые запреты:

  1. Нельзя указывать на сойку пальцем — считалось, что этим жестом можно отпугнуть своё счастье.
  2. Запрещено обижать птиц — это могло навлечь беды на дом.
  3. Не стоит стирать или убираться — чтобы не прогнать благополучие из дома.
  4. Нельзя отдавать вещи или деньги в долг — это могло лишить финансового успеха.
  5. Девушкам не рекомендовалось ходить с распущенными волосами — иначе можно было остаться незамужней.

Приметы на погоду

Наблюдая за природой, люди предсказывали погодные условия:

  • Кошка точит когти об дерево или мебель — к сильному ветру или метели.
  • Гуси хлопают крыльями — к потеплению.
  • Обильный снегопад — к урожайному году.
  • Оттепель — предвестник длительных морозов.

Сны в ночь на 11 декабря

Сны в этот день считались значимыми. Они могли указывать на нерешённые вопросы или подсказать путь к исправлению ситуации. Рекомендуется записать свой сон сразу после пробуждения и внимательно его проанализировать.

Сойкин день — это время, когда можно прислушаться к природе и своему внутреннему миру. Следуя приметам и традициям, наши предки верили, что могут направить свою жизнь в лучшее русло. Попробуйте и вы заметить сойку в этот день — вдруг она покажет дорогу к счастью?

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#Алина Гурицкая#Общество#Птицы#Россия#Гадания#Традиции#Счастье#Ритуалы
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