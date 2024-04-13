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Как быть счастливым каждый день? Ученые назвали пять главных правил
13 апреля, 07:57
2023
В ТОП-15 самых счастливых городов России попал Новосибирск
Новосибирск признан одним из 15 самых счастливых городов России, о чем свидетельствуют данные сервиса «Авито. Работа». Столица Сибири заняла 15 место.
20 октября 2023, 01:30
Новосибирск занял 3 место в рейтинге самых счастливых городов РФ
Рекрутинговый сервис "Работа.ру" выяснил, в каких российских городах живется счастливее всего, Новосибирск попал в тройку лидеров.
31 января 2023, 15:23

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