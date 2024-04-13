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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Счастливым может быть каждый

Как быть счастливым каждый день? Ученые назвали пять главных правил

13 апреля 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Счастливым может быть каждый

Новосибирцам назвали пять правил счастливой жизни

Каждый человек желает обрести счастье. Многие считают, что одним из его составляющих залогов является значительная сумма денег. Однако исследование показало, что это не главное.

Сколько денег нужно для счастья

Согласно исследованию, опубликованному Daily Mail, пределом суммы, нужной для счастья, является 80 тысяч фунтов стерлингов ежегодно (9,5 миллионов рублей). Именно такой «потолок» определяют для себя люди, измеряющие счастье в деньгах.

Однако деньги помогают лишь немного приблизить счастье и улучшить жизнь, но не определяют счастливую и полноценную жизнь. В Бристольском университете недавно подвели итоги курса «Наука о счастье». Что же нужно счастливым людям?

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Пять навыков счастья — их освоит каждый

Согласно данным, приводимым «Новыми Известиями», одним из первых навыков является умение слушать и слышать другого человека. Всего несколько минут беседы с незнакомцем — и толика хорошего настроения уже в кармане. Попробуйте хотя бы пить минут пообщаться с продавцом кофе или попутчиком в автобусе. «Мы — социальные существа и нам нужно общение», — утверждает доктор Майкл Мосли.

После освоения навыка общения попробуйте потратить больше денег на других. Купите девушке мороженое или сборник кейвордов — и на ее лице заиграет улыбка, а в вашем мозгу активизируется центр вознаграждения.

По возможности отдыхайте на природе. Тогда у вас постепенно уменьшится негатив. Ведь природа — не только мастерская, но и храм души.

Четвертым навыком будет получение благодарности за все. Поблагодарите ребенка за пятерку в школе или поделку в детском саду — получите снижение кровяного давления, хороший сон и аппетит. Будете и меньше болеть и испытывать боль. Лучше всего записать по вечерам три вещи, за которые благодарны.

Наконец, будьте просто добрее к ближнему своему и сострадайте людям, проявляйте эмпатию. Тогда вы просто почувствуете нужность и осмысленность.

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Кто из нас самый счастливый?

Недавно ООН опубликовала обновленные данные «Всемирного доклада о счастье». В нем оценивается качество жизни в 137 странах мира. Учитываются доходы, продолжительность жизни, социальная поддержка и соблюдение гражданских свобод. Все это подсчитывается на основании опросов самих жителей.

Самыми счастливыми стали Финляндия, Дания и Исландия. Страны заняли три строчки рейтинга, набрав свыше семи баллов

Традиционно самыми счастливыми считаются скандинавские страны. Вот и по итогам 2023 года Финляндия лидирует в рейтинге. Страна набрала 7,8 из 10 баллов по качеству жизни со слов самих граждан. Вторую и третью строчки занимают Дания и Исландия с рейтингом в 7,5 балла. Четвертое и пятое место — за Израилем и Голландией.

Россия же в этом рейтинге занимает лишь 70 место — в числе худших среди стран постсоветского пространства. На последних строчках рейтинга Ливан и Афганистан.

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