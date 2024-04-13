Как быть счастливым каждый день? Ученые назвали пять главных правил

Четвертым навыком будет получение благодарности за все. Поблагодарите ребенка за пятерку в школе или поделку в детском саду — получите снижение кровяного давления, хороший сон и аппетит. Будете и меньше болеть и испытывать боль. Лучше всего записать по вечерам три вещи, за которые благодарны.