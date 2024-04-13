Как быть счастливым каждый день? Ученые назвали пять главных правил

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Согласно исследованию, опубликованному Daily Mail, пределом суммы, нужной для счастья, является 80 тысяч фунтов стерлингов ежегодно (9,5 миллионов рублей). Именно такой «потолок» определяют для себя люди, измеряющие счастье в деньгах.
Однако деньги помогают лишь немного приблизить счастье и улучшить жизнь, но не определяют счастливую и полноценную жизнь. В Бристольском университете недавно подвели итоги курса «Наука о счастье». Что же нужно счастливым людям?
Согласно данным, приводимым «Новыми Известиями», одним из первых навыков является умение слушать и слышать другого человека. Всего несколько минут беседы с незнакомцем — и толика хорошего настроения уже в кармане. Попробуйте хотя бы пить минут пообщаться с продавцом кофе или попутчиком в автобусе. «Мы — социальные существа и нам нужно общение», — утверждает доктор Майкл Мосли.
После освоения навыка общения попробуйте потратить больше денег на других. Купите девушке мороженое или сборник кейвордов — и на ее лице заиграет улыбка, а в вашем мозгу активизируется центр вознаграждения.
По возможности отдыхайте на природе. Тогда у вас постепенно уменьшится негатив. Ведь природа — не только мастерская, но и храм души.
Четвертым навыком будет получение благодарности за все. Поблагодарите ребенка за пятерку в школе или поделку в детском саду — получите снижение кровяного давления, хороший сон и аппетит. Будете и меньше болеть и испытывать боль. Лучше всего записать по вечерам три вещи, за которые благодарны.
Наконец, будьте просто добрее к ближнему своему и сострадайте людям, проявляйте эмпатию. Тогда вы просто почувствуете нужность и осмысленность.
Недавно ООН опубликовала обновленные данные «Всемирного доклада о счастье». В нем оценивается качество жизни в 137 странах мира. Учитываются доходы, продолжительность жизни, социальная поддержка и соблюдение гражданских свобод. Все это подсчитывается на основании опросов самих жителей.
Самыми счастливыми стали Финляндия, Дания и Исландия. Страны заняли три строчки рейтинга, набрав свыше семи баллов
Традиционно самыми счастливыми считаются скандинавские страны. Вот и по итогам 2023 года Финляндия лидирует в рейтинге. Страна набрала 7,8 из 10 баллов по качеству жизни со слов самих граждан. Вторую и третью строчки занимают Дания и Исландия с рейтингом в 7,5 балла. Четвертое и пятое место — за Израилем и Голландией.
Россия же в этом рейтинге занимает лишь 70 место — в числе худших среди стран постсоветского пространства. На последних строчках рейтинга Ливан и Афганистан.