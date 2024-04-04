Топ-3 обязательных апрельских продукта, которые продлят жизнь

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Авитаминоз возникает при недостатке одного или нескольких витаминов в организме человека. Недостаток витаминов сначала отражается на работе иммунной системы и приводит к значительному ухудшению состояния здоровья. Чтобы защитить свой организм от болезней, стрессов и весенней хандры, нужно есть сезонные продукты: овощи, фрукты и зелень.
Чтобы наполнить организм всеми микро- и макроэлементами, важно обратить особое внимание на овощи: диетологи рекомендуют есть капусту, зелень и морковь.
Молодая белокочанная и цветная капуста, лук-порей, ревень, редис, редька, свекла, листовой цикорий, фенхель — станут верными помощниками для баланса витаминов.
Весной особенно актуальны зеленый лук, мята, петрушка, листовой салат, шпинат, щавель. Кроме того, отдайте предпочтение яблокам, бананам и цитрусовым (апельсинам, грейпфрутам, лимонам, мандаринам).
Кальций — содержится в молочных продуктах, инжире и других сухофруктах.
Железо — можно получить из мяса, фасоли, гречки, печени, яичного желтка, сухофруктов и шоколада.
Йод — поступает из йодированной соли и морепродуктов.
Магний — содержится в бананах, продуктах из нежареной муки, картофеле, какао и птице.
Цинк — можно получить из рыбы, хурмы, сыра, говядины и свинины.