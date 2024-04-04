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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

На какие овощи, зелень и фрукты имеет смысл обратить особое внимание.

Топ-3 обязательных апрельских продукта, которые продлят жизнь

4 апреля 2024, 04:20
Фото: Изображение Midjourney
На какие овощи, зелень и фрукты имеет смысл обратить особое внимание.

Новосибирцам назвали продукты, которые обязательно нужно есть в апреле

Наступил весенний апрель. Пока погода большим теплом не радует, а солнцем и вовсе обделяет. На фоне этого, возникает риск развития авитаминоза. Что добавить в свой рацион питания, чтобы быть здоровым?

Чем опасен авитаминоз

Авитаминоз возникает при недостатке одного или нескольких витаминов в организме человека. Недостаток витаминов сначала отражается на работе иммунной системы и приводит к значительному ухудшению состояния здоровья. Чтобы защитить свой организм от болезней, стрессов и весенней хандры, нужно есть сезонные продукты: овощи, фрукты и зелень.

Весной люди часто болеютВесной люди часто болеют
Весной люди часто болеют
Фото: Изображение Midjourney

Что нужно добавить в свой рацион в апреле

Чтобы наполнить организм всеми микро- и макроэлементами, важно обратить особое внимание на овощи: диетологи рекомендуют есть капусту, зелень и морковь.

Молодая белокочанная и цветная капуста, лук-порей, ревень, редис, редька, свекла, листовой цикорий, фенхель — станут верными помощниками для баланса витаминов.

Весной особенно актуальны зеленый лук, мята, петрушка, листовой салат, шпинат, щавель. Кроме того, отдайте предпочтение яблокам, бананам и цитрусовым (апельсинам, грейпфрутам, лимонам, мандаринам).

Овощи следует есть ежедневноОвощи следует есть ежедневно
Овощи следует есть ежедневно
Фото: Изображение Midjourney

Основные принципы питания весной

  • Необходимо выбирать продукты содержащие все группы витаминов.
  • Не стоит злоупотреблять диетами. Ваш рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, чтобы компенсировать недостаток витаминов.
  • Фрукты и овощи должны стать частью ежедневного рациона, ведь они наполнены клетчаткой, которая помогает выводить токсины из организма.
  • Лучше всего не отказываться от мяса и продуктов живого происхождения: хотя бы несколько раз в неделю.
  • Пейте больше морсов, компотов, зеленый чай из ягод и фруктов. А вот от кофе и алкоголя лучше всего избавиться.
Что есть веснойЧто есть весной
Что есть весной
Фото: 1MI

Важные микроэлементы

Кальций — содержится в молочных продуктах, инжире и других сухофруктах.

Железо — можно получить из мяса, фасоли, гречки, печени, яичного желтка, сухофруктов и шоколада.

Йод — поступает из йодированной соли и морепродуктов.

Магний — содержится в бананах, продуктах из нежареной муки, картофеле, какао и птице.

Цинк — можно получить из рыбы, хурмы, сыра, говядины и свинины.

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#Новосибирск#Еда#Солнце#Эмилия Губарева#Фрукты#Весна#Овощи
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