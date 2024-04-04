Топ-3 обязательных апрельских продукта, которые продлят жизнь

Авитаминоз возникает при недостатке одного или нескольких витаминов в организме человека. Недостаток витаминов сначала отражается на работе иммунной системы и приводит к значительному ухудшению состояния здоровья. Чтобы защитить свой организм от болезней, стрессов и весенней хандры, нужно есть сезонные продукты: овощи, фрукты и зелень.