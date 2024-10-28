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Солнце

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Октябрь
Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить внимание
В этом ноябре ожидается активность на Солнце, которая может повлиять на магнитное поле Земли, вызвав серию магнитных бурь.
28 октября, 06:02
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце
На Солнце произошла вспышка, которая достигла максимального уровня X1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
27 октября, 09:11
Мощная вспышка на Солнце — ожидать ли очередной магнитной бури
В четверг, 24 октября, в 10:57 по новосибирскому времени на восточном крае солнечного диска произошла еще одна сильная вспышка Х уровня, сообщают ученые.
24 октября, 08:29
Магнитные бури в октябре: мощная вспышка ждет метеозависимых сегодня
В эти дни жители планеты столкнутся с одной из самых сильных и продолжительных магнитных бурь этого года.
10 октября, 21:02
Сентябрь
В Новосибирске построят солнечную электростанцию — когда и где
25 сентября, 10:27
День осеннего равноденствия 2024: когда дни станут короче
21 сентября, 06:47
Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег
11 сентября, 02:35
Август
Человечеству осталось немного: ученый предсказал конец света
26 августа, 03:38
Июль
Магнитные бури в июле 2024: от чего будут страдать новосибирцы
В Новосибирске ожидается волна магнитных бурь, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
9 июля, 01:47
Как избежать солнечного удара — советы специалиста
Несмотря на то, что синоптики сообщили о долгожданном периоде дождей на территории Новосибирской области, жаркие дни, вне всякого сомнения, еще будут.
2 июля, 03:09
Метеозависимым приготовиться: график магнитных бурь в июле-2024
Жителей Новосибирской области в наступившем июле из-за вспышек на солнце вновь ожидают несколько магнитных бурь, которые могут ухудшить самочувствие метеозависимых людей, следует из сообщения Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
1 июля, 05:33
Июнь
Хоть яичницу готовь: самый жаркий день наступил в Новосибирске — как выживают люди
29 июня, 03:24
Не только жара. Магнитная буря ударит по новосибирцам на выходных
В субботу, 29 июня, на Землю обрушится магнитная буря, сила которой будут достигать пяти баллов, это соответствует классу G1, предупреждает «Гисметео».
27 июня, 10:23
Отдых в открытых бассейнах Новосибирска: обзор лучших мест
25 июня, 07:22
Затяжная мощная магнитная буря ударит по жителям Земли с 18 по 24 июня
В период с 17 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, следует из прогноза специалистов США.
17 июня, 10:22
День летнего солнцестояния-2024: что нельзя делать, традиции, обычаи и запреты
17 июня, 09:12
Мощная магнитная буря ударит по новосибирцам 10 и 11 июня
Очередное испытание ждет жителей Земли. Уже 10 июня на землян обрушится магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце, это следует из прогнозов.
9 июня, 10:41
Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня
Мощная магнитная буря класса G3 разразится на Земле 4 июня, она может принести метеозависимым людям плохое самочувствие, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
3 июня, 07:10
Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф
Магнитные бури продолжают испытывать жителей Земли, их провоцируют вспышки на Солнце. Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось заснять эффектное явление.
3 июня, 06:43
Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых
В июне 2024 в России, в том числе и в Новосибирске, ожидается серия магнитных бурь: рассказываем, что такое геомагнитные возмущения и почему страдают метеозависимые люди.
3 июня, 06:17

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