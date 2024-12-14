Самый короткий день в 2024 году — когда наступит день зимнего солнцестояния

Явление объясняется наклоном земной оси. В этот период Северное полушарие удалено от солнечных лучей, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи. Одновременно в Южном полушарии наступает летнее солнцестояние, и там празднуют самый длинный день в году.