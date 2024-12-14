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Posted 14 декабря, 10:55

Published 14 декабря, 10:55

Modified 14 декабря, 10:57

Updated 14 декабря, 10:57

Новогодняя иллюминация ночью

Самый короткий день в 2024 году — когда наступит день зимнего солнцестояния

14 декабря 2024, 10:55
Фото: 1MI. Новогодняя иллюминация ночью

В декабре в Новосибирск придет день зимнего солнцестояния

21 декабря 2024 года наступает день зимнего солнцестояния — астрономическое событие, знаменующее начало астрономической зимы в Северном полушарии. Этот день будет самым коротким в году:

Солнце в этот день взойдет в 9:00 и зайдет уже в 16:00, подарив горожанам всего 7 часов светового времени.

Справка

Зимнее солнцестояние — это момент, когда солнце достигает самой низкой точки над горизонтом, а полуденная высота светила остается практически неизменной в течение нескольких дней. В переводе с латинского solstitium означает «остановка солнца», что точно отражает природу этого явления.

Явление объясняется наклоном земной оси. В этот период Северное полушарие удалено от солнечных лучей, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи. Одновременно в Южном полушарии наступает летнее солнцестояние, и там празднуют самый длинный день в году.

Хотя день зимнего солнцестояния самый короткий, именно после него световой день начинает прибавляться. Это символизирует начало нового цикла.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Россия#Зима#Солнце#Астрономия#Декабрь#Зимнее солнцестояние
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