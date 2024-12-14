Самый короткий день в 2024 году — когда наступит день зимнего солнцестояния

Posted 14 декабря, 10:55
Published 14 декабря, 10:55
Modified 14 декабря, 10:57
Updated 14 декабря, 10:57
Солнце в этот день взойдет в 9:00 и зайдет уже в 16:00, подарив горожанам всего 7 часов светового времени.
Справка
Зимнее солнцестояние — это момент, когда солнце достигает самой низкой точки над горизонтом, а полуденная высота светила остается практически неизменной в течение нескольких дней. В переводе с латинского solstitium означает «остановка солнца», что точно отражает природу этого явления.
Явление объясняется наклоном земной оси. В этот период Северное полушарие удалено от солнечных лучей, что приводит к самому короткому дню и самой длинной ночи. Одновременно в Южном полушарии наступает летнее солнцестояние, и там празднуют самый длинный день в году.
Хотя день зимнего солнцестояния самый короткий, именно после него световой день начинает прибавляться. Это символизирует начало нового цикла.