Как избежать солнечного удара — советы специалиста

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
С наступлением июля у жителей Новосибирской области появилась надежда на понижение уличной температуры: уж очень активным было Солнце в июне и люди от жары попросту устали. Но лето на этом не заканчивается, и сибирский климат в любом случае еще преподнесет сюрпризы в виде солнечных и жарких дней.
Но сюрпризы могут быть и неприятными. Например, неконтролируемое нахождение на открытом воздухе в жару может привести к солнечному удару.
На самом деле, правильно было бы говорить — тепловой удар. Он может наступить от общего перегревания организма, и вовсе не обязательно в этот момент находиться в зоне прямого действия солнечных лучей.
После теплового удара человек жалуется на плохое общее самочувствие, слабость, сонливость, головную боль, головокружение. В ушах возникает противный шум, сильно хочется пить, непривычно учащается пульс, тошнит.
В особо тяжелых случаях человек может начать бредить и галлюцинировать. У пострадавших нередки судороги различных частей тело.
При солнечном ударе ситуация усугубляется еще и воздействием солнечной радиации.
В особо тяжелых случаях может наступить летальный исход.
Получить тепловой удар рискует даже самый здоровый человек. Однако, поберечься стоит пожилым людям, детям и подросткам, а также гражданам, употребляющим алкоголь.
Чтобы минимизировать риск получения теплового удара, необходимо соблюдать несложные правила. Например, нужно по возможности проводить в помещении период с 11 до 17 часов. Ни в коем случае нельзя заниматься в зной спортом или физкультурой. О работе на грядках стоит тоже забыть.
На голове должен быть легкий головной убор, в одежде отдавайте предпочтение легким тканям светлого цвета. Не забывайте о восполнении жидкости в организме. Лучше всего подойдет минералка или зеленый чай, но никак не пиво.
По мнению врача-терапевта Алексея Водовозова, если пребывания на улице в жару не избежать, обязательно возьмите с собой бутылку с водой.
«Не забывайте пить примерно по 150 граммов жидкости каждые 15 минут. Но пить больше тоже не желательно. Кепки или панамы, банданы на улице обязательны, особенно детям. Дома устройте проветривание, даже поступление жаркого воздуха с улицы снизит вероятность перегревания», — советует специалист.
В случае возникновения симптомов теплового удара Алексей Водовозов советует немедленно уложить пострадавшего в тень, а еще лучше — переместить его в прохладное помещение и дать попить.
Человек при этом должен лежать на спине, а если у него понизилось давление, ноги нужно приподнять. Одежду требуется снять, и обернуть пострадавшего простыней, намоченной водой нормальной температуры тела, то есть 36,6 градуса. На подмышки, пах и шею нужно поместить пакеты со льдом.
Но самое главное — необходимо вызвать скорую помощь.