Как избежать солнечного удара — советы специалиста

С наступлением июля у жителей Новосибирской области появилась надежда на понижение уличной температуры: уж очень активным было Солнце в июне и люди от жары попросту устали. Но лето на этом не заканчивается, и сибирский климат в любом случае еще преподнесет сюрпризы в виде солнечных и жарких дней.