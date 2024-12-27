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Posted 26 декабря, 23:19

Published 26 декабря, 23:19

Modified 27 декабря, 18:30

Updated 27 декабря, 18:30

Вспышки на Солнце

Солнечная активность будет на пике — график магнитных бурь в январе

26 декабря 2024, 23:19
Фото: Изображение Midjourney. Вспышки на Солнце

Новосибирцы застанут сильнейшие магнитные бури в январе

Опубликован график магнитных бурь на январь 2025 года — метеозависимым следует быть осторожнее, так как ожидается несколько пиков солнечной активности.

Когда будут магнитные бури в январе 2025 года?

График магнитных бурь в январе 2025 года обещает быть насыщенным. Солнце вступает в пик своей активности, что увеличивает вероятность сильных геоударов. Вот что ожидается:

  • 5 января — Первая магнитная буря года, которая, скорее всего, будет средней интенсивности. Она продлится два дня и вызовет слабое возмущение магнитного поля.
  • 10 января — Следующий геошторм, с ожидаемой силой от 4 до 5 баллов, который продлится до 12 января.
  • 16-19 января — Новый пик геомагнитной активности, с вероятностью сильных магнитных бурь.

Кроме того, в первые дни месяца (с 1 по 4 января) и с 6 по 9 января будут наблюдаться слабые магнитные волны, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Магнитные бури в начале января
Магнитные бури в начале января. Фото: NASA Goddard

Как магнитные бури могут воздействовать на человека?

Магнитные бури способны оказывать разнообразное влияние на состояние здоровья, особенно на тех, кто восприимчив к изменениям в геомагнитной активности. Наиболее распространенные проявления включают:

  • Головные боли и приступы мигрени
  • Колебания артериального давления
  • Тахикардия и другие расстройства сердечно-сосудистой системы
  • Увеличение усталости и сниженная работоспособность
  • Проблемы с качеством сна
  • Усиление симптомов хронических заболеваний

Людям, склонным к метеозависимости, в особенности тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, важно отслеживать уровни геомагнитной активности, чтобы заранее подготовиться к возможным ухудшениям самочувствия.

Головная боль
Головная боль. Фото: Изображение Midjourney

Что предпринять в дни магнитных бурь?

Чтобы минимизировать воздействие магнитных бурь на здоровье, специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

Снижение стресса — избегайте перегрузок и ситуаций, вызывающих сильные эмоциональные реакции.

Отказ от вредных привычек — алкоголь и курение могут усугубить симптомы, провоцируя ухудшение самочувствия.

Прогулки на свежем воздухе — они способствуют нормализации кровообращения и снижению стресса.

Физическая активность — умеренные физические упражнения могут помочь улучшить самочувствие и уменьшить головные боли.

Полноценный отдых — обеспечьте себе качественный сон, чтобы организму было легче адаптироваться к изменениям в магнитном поле.

2025 год станет годом пика солнечной активности, что означает увеличение частоты и интенсивности магнитных бурь. Солнечные вспышки могут быть очень мощными, и в этом году астрономы ожидают появления вспышек класса X, которые будут вызывать мощные выбросы плазмы. Это увеличит вероятность появления магнитных бурь, которые могут затронуть Землю.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Космос#Магнитные бури#Солнце#Магнитная буря#Вспышки на Солнце
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