Солнечная активность будет на пике — график магнитных бурь в январе

2025 год станет годом пика солнечной активности, что означает увеличение частоты и интенсивности магнитных бурь. Солнечные вспышки могут быть очень мощными, и в этом году астрономы ожидают появления вспышек класса X, которые будут вызывать мощные выбросы плазмы. Это увеличит вероятность появления магнитных бурь, которые могут затронуть Землю.