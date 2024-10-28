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Магнитные бури

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Октябрь
Магнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить внимание
В этом ноябре ожидается активность на Солнце, которая может повлиять на магнитное поле Земли, вызвав серию магнитных бурь.
28 октября, 06:02
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце
На Солнце произошла вспышка, которая достигла максимального уровня X1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
27 октября, 09:11
Мощная вспышка на Солнце — ожидать ли очередной магнитной бури
В четверг, 24 октября, в 10:57 по новосибирскому времени на восточном крае солнечного диска произошла еще одна сильная вспышка Х уровня, сообщают ученые.
24 октября, 08:29
Мощнейшая магнитная буря накроет Новосибирск — когда ждать и что делать
В Новосибирской области ожидается одна из мощных магнитных бурь, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
3 октября, 03:48
Сентябрь
График магнитных бурь в октябре: в какие даты метеозависимым быть осторожнее
В октябре 2024 года ожидаются несколько магнитных бурь. Хотя их интенсивность будет невысокой, они могут повлиять на состояние здоровья и самочувствие метеочувствительных людей. Как подготовиться к этим природным явлениям и в какие дни быть особенно осторожными — расскажем в этом материале.
30 сентября, 06:19
Метеозависимых ждет мощнейшая магнитная буря в 2024 году — сроки и интенсивность
В Новосибирске ожидается самая мощная магнитная буря в 2024 году, о чем свидетельствуют данные сервисов.
16 сентября, 02:15
Серия магнитных бурь обрушится на Землю в сентябре
Сразу несколько магнитных бурь прогнозируют в сентябре, эту информацию стоит учитывать метеозависимым людям.
4 сентября, 11:23
Август
Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск — от нее страдают метеозависимые
14 августа, 03:01
Мощнейшая магнитная буря накроет регион — она заставит страдать новосибирцев
9 августа, 05:47
Два взрыва высшего балла произошли на Солнце — что будет с метеозависимыми людьми
6 августа, 07:00
Июль
Мощнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирск и сведет с ума метеозависимых
Сильнейшая магнитная буря придет в Новосибирск в конце июля, о чем говорят данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ И ИСЗФ.
29 июля, 06:22
Мощнейшая магнитная буря ждет новосибирцев 24 июля 2024 — кто будет страдать больше
24 июля, 01:25
Магнитные бури в июле 2024: от чего будут страдать новосибирцы
В Новосибирске ожидается волна магнитных бурь, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
9 июля, 01:47
Метеозависимым приготовиться: график магнитных бурь в июле-2024
Жителей Новосибирской области в наступившем июле из-за вспышек на солнце вновь ожидают несколько магнитных бурь, которые могут ухудшить самочувствие метеозависимых людей, следует из сообщения Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
1 июля, 05:33
Июнь
Не только жара. Магнитная буря ударит по новосибирцам на выходных
В субботу, 29 июня, на Землю обрушится магнитная буря, сила которой будут достигать пяти баллов, это соответствует классу G1, предупреждает «Гисметео».
27 июня, 10:23
Магнитные бури в Новосибирске испортят выходные гостям и жителям города
В субботу и воскресенье на территории региона ожидается аномальный всплеск геомагнитной активности, рассказали специалисты.
15 июня, 04:08
Мощная магнитная буря ударит по новосибирцам 10 и 11 июня
Очередное испытание ждет жителей Земли. Уже 10 июня на землян обрушится магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце, это следует из прогнозов.
9 июня, 10:41
Феномен Северного сияния в Сибири объяснил ученый из Новосибирска
Над Новосибирском горожане не раз видели сияние, как на Севере: ученый Роман Васильев дал ответ, откуда оно взялось.
6 июня, 01:48
Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф
Магнитные бури продолжают испытывать жителей Земли, их провоцируют вспышки на Солнце. Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось заснять эффектное явление.
3 июня, 06:43
Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых
В июне 2024 в России, в том числе и в Новосибирске, ожидается серия магнитных бурь: рассказываем, что такое геомагнитные возмущения и почему страдают метеозависимые люди.
3 июня, 06:17

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