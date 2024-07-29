atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Буря будет сильной

Мощнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирск и сведет с ума метеозависимых

29 июля 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney
Буря будет сильной
Сильнейшая магнитная буря придет в Новосибирск в конце июля, о чем говорят данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ И ИСЗФ.

Магнитная буря поджидает сибиряков 30 июля. Ее мощность оценивают на 7 баллов из 10 возможных. Самый пик колебаний магнитосферы выпадет с 15 до 18 часов.

Такая буря считается весьма сильной. Ее почувствуют метеозависимые. У них могут обостряться различные хронические болезни, а также болеть голова, появляться недомогание, развиваться депрессивное настроение и продолжаться упадок сил.

Лучше всего в такие дни больше быть на свежем воздухе, не перегружать себя делами, не садиться за руль, не пить алкоголь, а больше отдыхать.

Новосибирск заливает жуткий ливень — фото и видео последствий
Узнать подробнее
Читайте также:
Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024Прогноз погоды на август-2024: ждать ли снова жары?
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитные бури#Метеозависимые#Магнитосфера
Подпишитесь
Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024
Сегодня, 02:22
Директор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией
Сегодня, 07:32
Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже
Сегодня, 06:21
Еще 45 мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Новосибирской области
Сегодня, 05:15
Из-за испытаний сети оставят без горячей воды еще два района Новосибирска
Сегодня, 03:02