Мощнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирск и сведет с ума метеозависимых

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Магнитная буря поджидает сибиряков 30 июля. Ее мощность оценивают на 7 баллов из 10 возможных. Самый пик колебаний магнитосферы выпадет с 15 до 18 часов.
Такая буря считается весьма сильной. Ее почувствуют метеозависимые. У них могут обостряться различные хронические болезни, а также болеть голова, появляться недомогание, развиваться депрессивное настроение и продолжаться упадок сил.
Лучше всего в такие дни больше быть на свежем воздухе, не перегружать себя делами, не садиться за руль, не пить алкоголь, а больше отдыхать.