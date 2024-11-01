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Магнитосфера

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2024
В Новосибирской области произошло землетрясение
Под Новосибирском случилось землетрясение, о чем проинформировали в Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
1 ноября, 04:28
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце
На Солнце произошла вспышка, которая достигла максимального уровня X1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
27 октября, 09:11
Метеозависимых ждет мощнейшая магнитная буря в 2024 году — сроки и интенсивность
В Новосибирске ожидается самая мощная магнитная буря в 2024 году, о чем свидетельствуют данные сервисов.
16 сентября, 02:15
Мощная магнитная буря 27 августа сведет с ума метеозависимых
27 августа, 07:00
Мощная магнитная буря накрыла Новосибирск — от нее страдают метеозависимые
14 августа, 03:01
Мощнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирск и сведет с ума метеозависимых
Сильнейшая магнитная буря придет в Новосибирск в конце июля, о чем говорят данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ И ИСЗФ.
29 июля, 06:22
Мощнейшая магнитная буря ждет новосибирцев 24 июля 2024 — кто будет страдать больше
24 июля, 01:25
Феномен Северного сияния в Сибири объяснил ученый из Новосибирска
Над Новосибирском горожане не раз видели сияние, как на Севере: ученый Роман Васильев дал ответ, откуда оно взялось.
6 июня, 01:48
Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых
В июне 2024 в России, в том числе и в Новосибирске, ожидается серия магнитных бурь: рассказываем, что такое геомагнитные возмущения и почему страдают метеозависимые люди.
3 июня, 06:17
Что они творят: Новосибирск вновь накроют затяжные магнитные бури
Метеозависимые новосибирцы вновь почувствуют магнитную бурю, которая продлится несколько дней, о чем свидетельствуют данные сервисов.
24 мая, 03:50
Магнитные бури в апреле 2024: приближение мощных геоударов и ад для метеозависимых
Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, ухудшающих самочувствие людей. Прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года составил Atas.info.
2 апреля, 04:30
Пик еще впереди: мощная магнитная буря накрыла Землю
25 марта 2024 года на Землю обрушится сильная магнитная буря, что приведет к серии мощных атак на магнитосферу в ближайшие дни.
25 марта, 01:34
Магнитная буря накроет Новосибирск в ночь с 4 на 5 февраля 2024
В ночь с 4 на 5 февраля в Новосибирске ожидается магнитная буря, которая достигнет своего пика к 03:00.
3 февраля, 15:15
Пик еще впереди: магнитная буря обрушится на новосибирцев 26 января
26 января жителей Новосибирска ожидает сильная магнитная буря: это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
26 января, 04:04
Ад метеозависимых: на Новосибирск надвигается магнитная буря 23 января 2024
В Новосибирске ожидается магнитная буря, которая может повлиять на здоровье метеозависимых людей.
21 января, 08:02
2023
Ад метеозависимых: сильнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирскую область
15 декабря 2023, 01:50
Мощная магнитная буря приближается к Новосибирску — метеозависимым не поздоровиться
В Новосибирске ожидается магнитная буря в середине недели, которая вызывает изменения в магнитосфере и может оказать влияние на организм человека.
9 июля 2023, 13:46

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