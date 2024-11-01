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Posted 1 ноября, 04:28

Published 1 ноября, 04:28

Modified 1 ноября, 04:30

Updated 1 ноября, 04:30

Толчки чувствовались

В Новосибирской области произошло землетрясение

1 ноября 2024, 04:28
Фото: 1MI. Толчки чувствовались
Под Новосибирском случилось землетрясение, о чем проинформировали в Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. На территории Искитимского района зафиксировали толчки. Магнитуда землетрясения составляла 3,7 балла.

Эпицентр был в двух километрах от села Верх-Мильтюши. Некоторые жители почувствовали незначительную тряску. Известно, что в этом районе проводят горные работы, поэтому по земле идет напряжение.

В этом районе уже неоднократно были зафиксированы землетрясения. Последний раз оно произошло два месяца назад.

Землетрясение произошло под Новосибирском. Толчки в эпицентре достигали 5,5 баллов
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Землетрясение#Искитимский район#Магнитосфера#Магнитуда
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