В Новосибирской области произошло землетрясение

Posted 1 ноября, 04:28
Published 1 ноября, 04:28
Modified 1 ноября, 04:30
Updated 1 ноября, 04:30
Инцидент произошел в ночь на 1 ноября. На территории Искитимского района зафиксировали толчки. Магнитуда землетрясения составляла 3,7 балла.
Эпицентр был в двух километрах от села Верх-Мильтюши. Некоторые жители почувствовали незначительную тряску. Известно, что в этом районе проводят горные работы, поэтому по земле идет напряжение.
В этом районе уже неоднократно были зафиксированы землетрясения. Последний раз оно произошло два месяца назад.