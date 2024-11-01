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Магнитуда

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2024
В Новосибирской области произошло землетрясение
Под Новосибирском случилось землетрясение, о чем проинформировали в Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
1 ноября, 04:28
Землетрясение произошло под Новосибирском. Толчки в эпицентре достигали 5,5 баллов
В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4. Оно было зафиксировано в Искитимском районе.
18 марта, 01:57
Землетрясение произошло утром в Новосибирской области
В Новосибирской области в Мошковском районе произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском отделении Единой геодезической службы РАН.
13 февраля, 04:43
2023
Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском
27 ноября в Новосибирской области произошло пять последовательных землетрясений, самое сильное из которых достигло магнитуды 5,8.
27 ноября 2023, 08:54
В Новосибирской области произошло землетрясение в 2,7 балла
29 сентября 2023, 12:16
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Новосибирской области
Между селами Легостаево, Чемское и Верх-Ики произошло землетрясение магнитудой 3,1, которое было зарегистрировано в Новосибирской области.
27 сентября 2023, 03:45

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