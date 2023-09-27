Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Новосибирской области

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Published Сегодня, 03:45
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Вечером 26 сентября была зафиксирована сейсмическая активность в Новосибирской области. Информация об этом появилась в сводке Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН».
Специалисты сообщили, что землетрясение произошло в 21:19. Эпицентр находился между селами Легостаево (Искитимский район), Чемское (Тогучинский район) и Верх-Ики (Маслянинский район).
Магнитуда подземных толчков составила 3,1, а в эпицентре — 3,5. По шкале Рихтера такие землетрясения оцениваются как слабые, и их колебания могут быть даже незамечены.
Напомним, ранее мы рассказали, как 20 лет назад в Новосибирске произошло землетрясение мощностью 4 балла.