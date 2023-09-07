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Землетрясение произошло в 35 км южнее города Coquimbo

Мощнейшее землетрясение в Чили зафиксировали новосибирские сейсмологи

7 сентября 2023, 03:56
Фото: OpenStreetMap
Землетрясение произошло в 35 км южнее города Coquimbo
Землетрясение в Чили произошло сегодня в 5.48 по новосибирскому времени. Об этом сообщают ученые Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН. Магнитуда толчков 6.3 балла говорит о разрушительной силе землетрясения.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН регион землетрясения: Near Coast of Central Chile 35 км на юг от Coquimbo.

Магнитуда землетрясения, зарегистрированного на побережье в Чили, достигала 6,3 балла, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный сейсмологический центр.

Сообщений о жертвах и разрушениях в Чили пока не поступало. Однако, информация о землетрясении с такой магнитудой очень тревожна.

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