Мощнейшее землетрясение в Чили зафиксировали новосибирские сейсмологи

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По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН регион землетрясения: Near Coast of Central Chile 35 км на юг от Coquimbo.
Магнитуда землетрясения, зарегистрированного на побережье в Чили, достигала 6,3 балла, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный сейсмологический центр.
Сообщений о жертвах и разрушениях в Чили пока не поступало. Однако, информация о землетрясении с такой магнитудой очень тревожна.