«Посуда жутко зазвенела»: экс-жительница Новосибирска о землетрясении в Турции

Экс-жительнице Новосибирска повезло спастись от мощного землетрясения в Турции

Переехавшая в Турцию уроженка Новосибирска рассказала о том, как ее коллеги спасались от мощного землетрясения 6 февраля. По счастливому стечению обстоятельств, в тот день ей повезло не оказаться в эпицентре катастрофы.