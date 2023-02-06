«Посуда жутко зазвенела»: экс-жительница Новосибирска о землетрясении в Турции

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Напомним, в 04:17 по МСК в районах Пазарджыка и Кахраманмараша произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 (из 10). По последним данным, насчитывается свыше 300 погибших.
«Мне просто повезло там не оказаться. За день до землетрясения я уехала на Кипр по семейным делам. Я ощутила легкие толчки ночью, проснулась на мгновенье и ничего не поняла. Я только утром поняла, что это было, когда мне начали звонить родные. Толчки дошли до Ливии, Сирии, Грузии, Армении и до Ирака. В Турции остались мои коллеги. С одним удалось связаться, так он рассказал, что обстановка ужасающая. Они услышали ночью, как жутко звенит посуда, мебель дрожит, сразу выбежали из дома в пижамах, все бросили. Связь плохая была, но я поняла, что у них эвакуация и вроде-бы, как и дом перекосило», - рассказала Atas.info сибирячка Динара.
Канал Sky News сообщает, что сейчас спасатели разбирают завалы и достают из-под них тела, помогают выжившим. Разрушены сотни зданий и достопримечательности в нескольких провинциях.
Власти Кипра подтверждали небольшие толчки в Северной части острова. Магнитуда - 4,8.