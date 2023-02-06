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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

«Посуда жутко зазвенела»: экс-жительница Новосибирска о землетрясении в Турции

6 февраля 2023, 10:23
Фото: кадр из новостей REUTERS
Обстановка в Турции во время землетрясения - рассказала сибирячка

Экс-жительнице Новосибирска повезло спастись от мощного землетрясения в Турции

Переехавшая в Турцию уроженка Новосибирска рассказала о том, как ее коллеги спасались от мощного землетрясения 6 февраля. По счастливому стечению обстоятельств, в тот день ей повезло не оказаться в эпицентре катастрофы.

Напомним, в 04:17 по МСК в районах Пазарджыка и Кахраманмараша произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 (из 10). По последним данным, насчитывается свыше 300 погибших.

«Мне просто повезло там не оказаться. За день до землетрясения я уехала на Кипр по семейным делам. Я ощутила легкие толчки ночью, проснулась на мгновенье и ничего не поняла. Я только утром поняла, что это было, когда мне начали звонить родные. Толчки дошли до Ливии, Сирии, Грузии, Армении и до Ирака. В Турции остались мои коллеги. С одним удалось связаться, так он рассказал, что обстановка ужасающая. Они услышали ночью, как жутко звенит посуда, мебель дрожит, сразу выбежали из дома в пижамах, все бросили. Связь плохая была, но я поняла, что у них эвакуация и вроде-бы, как и дом перекосило», - рассказала Atas.info сибирячка Динара.

 

Фото: кадр из новостей REUTERS

Канал Sky News сообщает, что сейчас спасатели разбирают завалы и достают из-под них тела, помогают выжившим. Разрушены сотни зданий и достопримечательности в нескольких провинциях.

Власти Кипра подтверждали небольшие толчки в Северной части острова. Магнитуда - 4,8.

Новосибирцы рассказали о ситуации в Турции после разрушительного землетрясения
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#Алина Шефер#Турция#Землетрясение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Туризм
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