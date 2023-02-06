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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Новосибирцы рассказали о ситуации в Турции после разрушительного землетрясения

6 февраля 2023, 09:51
Фото: изображение от jcomp на Freepik
Постадали юго-восточные районы Турции

Землетрясение в Турции глазами туристов из Новосибирска

Мощное землетрясение на юго-востоке Турции привело к гибели несколько сотен человек. Уже известно о 284 погибших. Однако в других регионах обстановка остается спокойной

В столице Турции, Стамбуле, никакой нервозности или панических настроений не наблюдается, жизнь идет свои чередом, сообщил редакции Atas.info журналист из Новосибирска, который там сейчас находится.

"Откликов физических от землетрясения не ощущалось, но, конечно же, все следят за тем, что там происходит, сочувствуют тем, кто пострадал и соболезнуют тем, кто, к сожалению, погиб в этой катастрофе", -  рассказал собеседник.

Еще один новосибирец, находящийся в Стамбуле, рассказал, что узнал о трагедии от своего отца, который рано утром позвонил из России, чтобы узнать, все ли в порядке.

По данным туроператоров России, туры для россиян не захватывали зону землетрясения, обращений в генконсульство РФ не поступало.

Сильное землетрясение произошло рано утром 6 фераля на юго-востоке Турции. Эпицентр с магнитудой 7,4 располагался в провинции Кахраманмараш.

 

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