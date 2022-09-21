На этом фоне примерно в 50 километрах от разреза "Восточный" идет строительство синхротрона "СКИФ". Это будет первый в мире источник фотонов поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. В составе СКИФ будут работать 30 экспериментальных станций, комплекс стоимостью более 47 млрд рублей будет состоять из десятков зданий. Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди.