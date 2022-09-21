Село Харино в Искитимском районе окружено угольными разрезами, ближайшие жилые дома находятся в 600 метрах от разреза "Восточный", разработкой которого занимается компания "Сибантрацит". Соседство, мягко говоря, малоприятное – люди жалуются, что в буквальном смысле задыхаются от угольной пыли, урожай на огородах приходит в негодность. Неприятностей добавляют и взрывные работы, которые постоянно идут в месте угледобычи.
"Когда эти взрывы, у нас дома начинают трястись. Деревня ведь стоит на старом русле реки, в трех метрах под землей плывун – это такой слой подвижной глины. Вот все там и двигается от их взрывов, боимся, что скоро уже печки в домах разваливаться начнут", - рассказывает житель Харино Василий Заботин.
И это не только частная проблема селян, к домам которых подбираются угольные разрезы. Добыча угля открытым способом, которая в последние годы развивается в Искитимском районе очень быстрыми темпами, непосредственно влияет на сейсмическую обстановку в окрестностях Новосибирска. Начиная с 2017 года сотрудники Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" фиксируют в Искитимском районе постоянный рост числа землетрясений магнитудой 2-3 балла.
Рост сейсмической активности непосредственно связан с разработкой недр, считает директор филиала геофизической службы РАН Александр Еманов. По его словам, причина техногенных землетрясений заключается в перемещении большого количества горных пород. "Они увозят уголь и забирают в отвалы породу — рядом с ямой растут горы. Создается искусственный рельеф. Давление перераспределяется, активизируются глубины, а затем энергия высвобождается", - объясняет эксперт.
Пока наиболее мощные подвижки почвы были зафиксированы в районе села Харино в сентябре 2020 года. Магнитуда достигала 4,1 балла. Александр Еманов подчеркивает – большое количество происходящих небольших подземных толчков неизбежно ведет к дальнему увеличению сейсмической активности и усилению мощности землетрясений в будущем. Насколько сильными могут стать землетрясения под Новосибирском через несколько лет, специалисты предсказать не берутся, но этот процесс неизбежен.
В "Сибантраците", в свою очередь, говорят, что взрывные работы никак не влияют на окружающую территорию. Замеры показывают, что мощность взрывов не превышает допустимой величины, установленной соответствующими нормативами. А добыча угля открытым способом не оказывает влияния на сейсмическую активность. Последнее утверждение выглядит совсем абсурдно - в граничащем с Новосибирской областью Кузбассе никому в голову не придет отрицать связь между техногенными землетрясениями и разработкой угольных разрезов. Там идут серьезные исследования возможностей минимизировать последствия вмешательства в поверхностный слой земли, причем большую часть финансирования научных работ ведут добывающие компании.
О том, как происходит оценка силы взрывных работ на разрезе "Восточный", корреспонденту Atas.info рассказал староста села Харино Борис Горлов. В деревне определено около 12 точек, где в момент взрывов проводят замеры специалисты государственной лаборатории, сотрудничающей по контракту с "Сибантрацитом".
"Но приборы такие…Я несколько раз смотрел – произошел взрыв в разрезе "Восточный", нормальный такой взрыв. Но просто смешно – прибор у них ничего не показывает. У нас что, почва должна на дыбы встать, чтобы их прибор отреагировал?", - говорит Борис Горлов.
На этом фоне примерно в 50 километрах от разреза "Восточный" идет строительство синхротрона "СКИФ". Это будет первый в мире источник фотонов поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. В составе СКИФ будут работать 30 экспериментальных станций, комплекс стоимостью более 47 млрд рублей будет состоять из десятков зданий. Предполагается, что синхротрон и одна станция будут запущены до 30 декабря 2023 года, еще через год должны быть запущены шесть станций первой очереди.
"Сейсмическая активность, которая до сих пор фиксировалась в Новосибирской области и прилегающих территориях, не повлияет на работу Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" после его ввода в эксплуатацию. Проект ЦКП "СКИФ" выполнен с учетом максимальной интенсивности сейсмической нагрузки 8 баллов по шкале Рихтера", - сообщил корреспонденту Atas.info директор ЦКП "СКИФ", член-корреспондент РАН Евгений Левичев.
В свою очередь, в Министерстве науки Новосибирской области в ответ на запрос редакции сообщили, что в связи с тем, что финансирование строительства "СКИФ" ведется из федерального бюджета и по заказу структуры федерального Минобрнауки, региональное правительство "не обладает полномочиями по осуществлению контроля за деятельностью указанного учреждения, сроками реализации проекта, объемами финансирования, составом работ и не обладает детализированной информацией о результатах инженерных изысканий для подготовки проектной документации".
Тем временем, объемы добычи угля под Новосибирском продолжают увеличиваться. Весной 2022 года стало известно, что в ближайшее время начнется разработка карьера "Богатырь", площадь которого составит более 300 квадратных километров. Право на его разработку выиграла компания "Коулстар" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. На полную мощность добыча антрацита на "Богатыре" выйдет к 2032 году.