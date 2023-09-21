Землетрясение произошло в Новосибирской области: подземные толчки в 2,9 балла

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Землетрясение было зафиксировано примерно в 16 часов, его эпицентр находился в Новосибирской области у деревни Харино. Об этом сообщили в единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала.
Магнитуда землетрясения составила 2,9 балла, что соответствует «слабому» событию. Толчки такой интенсивности практически не ощущаются людьми, даже если они находятся в спокойном состоянии.
Это сейсмическое явление было отмечено как «взрыв карьера», так как в Искитимском районе такие случаи достаточно часты из-за наличия множества угольных разрезов.