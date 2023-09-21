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Земля затряслась в НСО

Землетрясение произошло в Новосибирской области: подземные толчки в 2,9 балла

21 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Земля затряслась в НСО

Подземные толчки зафиксировали под Новосибирском 21 сентября

В Новосибирской области зафиксированы подземные толчки с магнитудой 2,9 балла. Эпицентр находился в Искитимском районе.

Землетрясение было зафиксировано примерно в 16 часов, его эпицентр находился в Новосибирской области у деревни Харино. Об этом сообщили в единой геофизической службе РАН Алтае-Саянского филиала.

Магнитуда землетрясения составила 2,9 балла, что соответствует «слабому» событию. Толчки такой интенсивности практически не ощущаются людьми, даже если они находятся в спокойном состоянии.

Это сейсмическое явление было отмечено как «взрыв карьера», так как в Искитимском районе такие случаи достаточно часты из-за наличия множества угольных разрезов.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Землетрясение#Эмилия Губарева#Искитимский район
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