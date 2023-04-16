atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Изображение материала

Землетрясение произошло в Искитимском районе под Новосибирском

16 апреля 2023, 12:11
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Причиной сейсмической активности может быть добыча угля открытым способом

Под Новосибирском землетрясение: в районе эпицентра работает угольный разрез

Очередное землетрясение зафиксировано в Новосибирской области. Пострадавших нет, но ученые говорят, что сейсмическая активность продолжает усиливаться. Причина может крыться в добыче угля открытым способом

В воскресенье, 16 апреля, в 04:29, учеными Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН были зафиксированы подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области. В эпицентре магнитуда колебания составляла 3,2. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
Узнать подробнее

Начиная с 2017 года сотрудники Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН фиксируют в Искитимском районе постоянный рост числа землетрясений магнитудой 2-3 балла. Рост сейсмической активности непосредственно связан с разработкой недр, считает директор филиала геофизической службы РАН Александр Еманов. По его словам, причина техногенных землетрясений заключается в перемещении большого количества горных пород, которое происходит при добыче угля открытым способом на разрезах компании "Сибантрацит".

"Уголь во рту": как живет село в окружении разрезов в Новосибирской области (видео)
Узнать подробнее

Тем временем, объемы добычи угля под Новосибирском продолжают увеличиваться. Весной 2022 года стало известно, что в ближайшее время начнется разработка карьера "Богатырь", площадь которого составит более 300 квадратных километров. Право на его разработку выиграла компания "Коулстар" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. На полную мощность добыча антрацита на "Богатыре" выйдет к 2032 году.

Читайте также:
Официально: что с экологией в Харино пояснила администрация Искитимского районаУгольный разрез вместо сельхозполей: еще 5,4 га под Искитимом отдали "Сибантрациту"Землетрясение произошло рядом с угольным разрезом под Новосибирском
#Землетрясение#Разрез#Уголь#Происшествия#Новосибирская область#Искитим
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Сегодня, 07:18
Глава строительной компании "Дискус" Алексей Джулай задержан в Новосибирске
Сегодня, 05:42
МУП "САХ" официально победило в конкурсе на стройку мусорного полигона в Верх-Туле
14 апреля 10:12
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
14 апреля 01:33
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
14 апреля 05:01
В мае не будет выплаты из маткапитала для семей с детьми в Новосибирске
Вчера, 10:42