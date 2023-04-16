Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
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Updated Сегодня, 12:13
В воскресенье, 16 апреля, в 04:29, учеными Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН были зафиксированы подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области. В эпицентре магнитуда колебания составляла 3,2. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Начиная с 2017 года сотрудники Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН фиксируют в Искитимском районе постоянный рост числа землетрясений магнитудой 2-3 балла. Рост сейсмической активности непосредственно связан с разработкой недр, считает директор филиала геофизической службы РАН Александр Еманов. По его словам, причина техногенных землетрясений заключается в перемещении большого количества горных пород, которое происходит при добыче угля открытым способом на разрезах компании "Сибантрацит".
Тем временем, объемы добычи угля под Новосибирском продолжают увеличиваться. Весной 2022 года стало известно, что в ближайшее время начнется разработка карьера "Богатырь", площадь которого составит более 300 квадратных километров. Право на его разработку выиграла компания "Коулстар" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. На полную мощность добыча антрацита на "Богатыре" выйдет к 2032 году.