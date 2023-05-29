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Произошло землетрясение ночью 29 мая в Усть-Чемском сельсовете. Эпицентр толчков располагался в 62 км от Новосибирска.
По данным специалистов, магнитуда землетрясения составила 3,7, а интенсивность в эпицентре — 4,4, но негативных последствий от этого не последовало. По координатам, представленных учеными, эпицентр толчков располагался возле участка Колыванского разреза.
Стоит отметить, что одно из недавних землетрясений в Новосибирской области произошло в апреле.