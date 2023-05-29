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Землетрясение прогремело в Новосибирской области – что известно

29 мая 2023, 01:20
Фото: 1MI
Произошло землетрясение в ночь на 28 мая

В Новосибирской области прогремело землетрясение в Искитимском районе

Специалисты зафиксировали землетрясение мощностью 4,4 балла в эпицентре в Искитимском районе Новосибирской области, о чем сообщают в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Произошло землетрясение ночью 29 мая в Усть-Чемском сельсовете. Эпицентр толчков располагался в 62 км от Новосибирска.

По данным специалистов, магнитуда землетрясения составила 3,7, а интенсивность в эпицентре — 4,4, но негативных последствий от этого не последовало. По координатам, представленных учеными, эпицентр толчков располагался возле участка Колыванского разреза.

Стоит отметить, что одно из недавних землетрясений в Новосибирской области произошло в апреле.

Землетрясение произошло в Искитимском районе под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Землетрясение#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Искитимский район
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