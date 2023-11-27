Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Вблизи Новосибирска, в Искитимском районе, 27 ноября произошло целых пять землетрясений. Сила этих толчков в эпицентре достигала почти 6 баллов.
По информации от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы, четыре из этих землетрясений произошли в 12:22 местного времени, и их магнитуда составила от 4,3 до 4,6.
Самый сильный толчок с магнитудой 4,8 был зафиксирован спустя час, в 13:22. Эпицентр находился в районе села Усть-Чем, где сила колебаний составила 5,8 баллов.