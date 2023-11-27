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Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском

Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском

27 ноября 2023, 08:54
Фото: 1MI
27 ноября в Новосибирской области произошло пять последовательных землетрясений, самое сильное из которых достигло магнитуды 5,8.

Вблизи Новосибирска, в Искитимском районе, 27 ноября произошло целых пять землетрясений. Сила этих толчков в эпицентре достигала почти 6 баллов.

По информации от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы, четыре из этих землетрясений произошли в 12:22 местного времени, и их магнитуда составила от 4,3 до 4,6.

Самый сильный толчок с магнитудой 4,8 был зафиксирован спустя час, в 13:22. Эпицентр находился в районе села Усть-Чем, где сила колебаний составила 5,8 баллов.

В Новосибирской области произошло землетрясение в 2,7 балла
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Магнитуда#Эпицентр#Землетрясения
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