Мощная магнитная буря приближается к Новосибирску — метеозависимым не поздоровиться

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Скоро в Новосибирске ожидается магнитная буря. Изменения в магнитосфере произойдут в середине недели, 12 и 13 июля, согласно информации от лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Магнитные бури вызывают возмущение магнитного поля Земли из-за потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. По словам специалистов, эта магнитная буря достигнет уровня G1.
В период, когда магнитные бури бушуют, это сильно влияет на организм человека. Например, обостряются хронические заболевания, болит голова или появляется усталость и плохое настроение.