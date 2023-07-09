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Мощная магнитная буря приближается к Новосибирску — метеозависимым не поздоровиться

9 июля 2023, 13:46
Фото: 1MI
К Новосибирску приближается магнитная буря
В Новосибирске ожидается магнитная буря в середине недели, которая вызывает изменения в магнитосфере и может оказать влияние на организм человека.

Скоро в Новосибирске ожидается магнитная буря. Изменения в магнитосфере произойдут в середине недели, 12 и 13 июля, согласно информации от лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Магнитные бури вызывают возмущение магнитного поля Земли из-за потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. По словам специалистов, эта магнитная буря достигнет уровня G1.

В период, когда магнитные бури бушуют, это сильно влияет на организм человека. Например, обостряются хронические заболевания, болит голова или появляется усталость и плохое настроение.

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#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Магнитосфера#Новосибирск#Общество
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