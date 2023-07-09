Мощная магнитная буря приближается к Новосибирску — метеозависимым не поздоровиться

В Новосибирске ожидается магнитная буря в середине недели, которая вызывает изменения в магнитосфере и может оказать влияние на организм человека.

Скоро в Новосибирске ожидается магнитная буря. Изменения в магнитосфере произойдут в середине недели, 12 и 13 июля, согласно информации от лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Магнитные бури вызывают возмущение магнитного поля Земли из-за потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. По словам специалистов, эта магнитная буря достигнет уровня G1. В период, когда магнитные бури бушуют, это сильно влияет на организм человека. Например, обостряются хронические заболевания, болит голова или появляется усталость и плохое настроение. Большой поток мигрантов в Новосибирск: откуда едут и чем занимаются в 2023 году Узнать подробнее Читайте также: Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске