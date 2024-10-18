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Магнитная буря

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Октябрь
Магнитная буря 18 октября: чего ждать метеозависимым
18 октября 2024 года жители Земли столкнутся с магнитной бурей, которая может оказывать влияние на самочувствие некоторых людей, сообщают в Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
17 октября, 23:22
Магнитные бури в октябре: мощная вспышка ждет метеозависимых сегодня
В эти дни жители планеты столкнутся с одной из самых сильных и продолжительных магнитных бурь этого года.
10 октября, 21:02
Сентябрь
Магнитная буря обрушится на Землю вечером — сколько она продлится
Вечером 10 сентября колебания магнитной сферы Земли существенно усилятся, пиковые значения будут сохранятся в течение суток, это следует из данных специализированных сервисов.
10 сентября, 01:51
Август
Мощная магнитная буря 27 августа сведет с ума метеозависимых
27 августа, 07:00
Северное сияние наблюдали жители Новосибирской области — топ фото розового неба
Ночью жители Новосибирской области стали свидетелями необычного явления — северного сияния, о чем сибиряки поделились в соцсетях.
5 августа, 01:53
Июль
Магнитная буря обрушится на Новосибирскую область в выходные
Метеочувствительным жителям региона специалисты рекомендуют снизить физическую активность в период, когда бушует магнитная буря.
20 июля, 05:03
Магнитные бури в июле 2024: от чего будут страдать новосибирцы
В Новосибирске ожидается волна магнитных бурь, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
9 июля, 01:47
Июнь
Затяжная мощная магнитная буря ударит по жителям Земли с 18 по 24 июня
В период с 17 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, следует из прогноза специалистов США.
17 июня, 10:22
Мощные магнитные бури обрушатся на Новосибирскую область 3 и 4 июня
Мощная магнитная буря класса G3 разразится на Земле 4 июня, она может принести метеозависимым людям плохое самочувствие, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
3 июня, 07:10
Май
Магнитная буря в 6 баллов 31 мая вновь накроет Новосибирск
Метеозависимые жители Новосибирской области 31 мая вновь ощутят на себе последствия очередных выбросов энергии на Солнце, следует из сообщения Лаборатории солнечной астрономии.
30 мая, 02:38
Что они творят: Новосибирск вновь накроют затяжные магнитные бури
Метеозависимые новосибирцы вновь почувствуют магнитную бурю, которая продлится несколько дней, о чем свидетельствуют данные сервисов.
24 мая, 03:50
Названы даты ближайших мощных магнитных бурь в Новосибирской области
Аномальная активность Солнца в очередной раз негативно повлияет на самочувствие жителей Новосибирской области, предупредили специалисты.
20 мая, 01:04
Последствия мощнейшей вспышки на Солнце ощутят жители Новосибирска
В ночь на среду, 15 мая, на Солнце случилась самая крупная за последнее время вспышка, следует из сообщения Лаборатории ИКИ и ИСЗФ.
15 мая, 02:51
Магнитные бури продолжат бушевать в Новосибирске до 14 мая
12 мая, 08:21
Астрофотограф запечатлел на видео северное сияние над Новосибирской областью
Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось снять на видео ночное северное сияние, ролик распространился в социальных сетях.
11 мая, 06:38
Сильная магнитная буря разразится 11 мая над Новосибирском
Метеозависимые жители Новосибирска ощутят на себе последствия двух мощных вспышек на Солнце, случившихся еще 8 мая, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
10 мая, 04:45
Апрель
Жителей Новосибирской области предупредили о мощных магнитных бурях
Начался период солнечной активности, из-за чего могут произойти сильные магнитные бури, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
22 апреля, 03:17
Магнитные бури в апреле 2024: приближение мощных геоударов и ад для метеозависимых
Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, ухудшающих самочувствие людей. Прогноз магнитных бурь на апрель 2024 года составил Atas.info.
2 апреля, 04:30
Март
Северное сияние увидели новосибирцы из-за магнитной бури
В ночь на 25 марта жители Новосибирска смогли наблюдать полярное сияние, вызванное сильной магнитной бурей. Это явление было видно из-за скорости солнечного ветра и напряженности магнитного поля и произошло в средних широтах РФ.
25 марта, 04:28
Пик еще впереди: мощная магнитная буря накрыла Землю
25 марта 2024 года на Землю обрушится сильная магнитная буря, что приведет к серии мощных атак на магнитосферу в ближайшие дни.
25 марта, 01:34

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