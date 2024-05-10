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Сильная магнитная буря разразится 11 мая над Новосибирском

Сильная магнитная буря разразится 11 мая над Новосибирском

10 мая 2024, 04:45
Фото: 1MI
Метеозависимые жители Новосибирска ощутят на себе последствия двух мощных вспышек на Солнце, случившихся еще 8 мая, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Над Новосибирском в субботу, 11 мая, ожидается сильная магнитная буря. Это явление — следствие двух мощных вспышек, произошедших на Солнце 8 мая.

Во время второй по счету вспышки высвободилось определенное количество солнечной массы, которая во время попадания в атмосферу Земли посредством своей кинетической энергии наносит удар по магнитному полю нашей планеты, пояснили в лаборатории.

Ученые предполагают, что диапазон магнитной бури будет колебаться от «умеренно сильной» до «сильной».

Специалисты, помимо ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, ожидают также возможные сбои в радиосвязи, связи с искусственными спутниками, а также неполадки с настройками энергетических и навигационных систем.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Магнитная буря#Лаборатория#Метеозависимость#Вспышки на Солнце
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