Сильная магнитная буря разразится 11 мая над Новосибирском

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Над Новосибирском в субботу, 11 мая, ожидается сильная магнитная буря. Это явление — следствие двух мощных вспышек, произошедших на Солнце 8 мая.
Во время второй по счету вспышки высвободилось определенное количество солнечной массы, которая во время попадания в атмосферу Земли посредством своей кинетической энергии наносит удар по магнитному полю нашей планеты, пояснили в лаборатории.
Ученые предполагают, что диапазон магнитной бури будет колебаться от «умеренно сильной» до «сильной».
Специалисты, помимо ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, ожидают также возможные сбои в радиосвязи, связи с искусственными спутниками, а также неполадки с настройками энергетических и навигационных систем.