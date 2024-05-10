Лаборатория

Сильная магнитная буря разразится 11 мая над Новосибирском

Метеозависимые жители Новосибирска ощутят на себе последствия двух мощных вспышек на Солнце, случившихся еще 8 мая, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ