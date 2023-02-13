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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Жесткое задержание наркоторговцев в Новосибирске попало на видео

13 февраля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Двух парней будут судить за организацию нарколаборатории под Новосибирском. Их задержали с поличным силовики – ГУ МВД региона опубликовало видео с места событий.

Сибиряков подозревают в производстве мефедрона. Этим они могли заниматься в дачном доме в СНТ под Новосибирском и в арендованном здании в Мошковском районе.

Облаву на лаборатории устроили сотрудники пограничного управления ФСБ региона при поддержке спецназа «Гром». В помещениях они нашли оборудование, канистры с прекурсорами, реагенты, а также почти 180 кг N-метилэфедрона.

Уголовное дело против одного из фигурантов выделили в отдельное производство. Скоро мужчину и его подельника будут судить, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#Наркотики#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ФСБ#Задержание#Лаборатория#Видео
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