Жесткое задержание наркоторговцев в Новосибирске попало на видео

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:29
Сибиряков подозревают в производстве мефедрона. Этим они могли заниматься в дачном доме в СНТ под Новосибирском и в арендованном здании в Мошковском районе.
Облаву на лаборатории устроили сотрудники пограничного управления ФСБ региона при поддержке спецназа «Гром». В помещениях они нашли оборудование, канистры с прекурсорами, реагенты, а также почти 180 кг N-метилэфедрона.
Уголовное дело против одного из фигурантов выделили в отдельное производство. Скоро мужчину и его подельника будут судить, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.