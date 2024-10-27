Вспышки на Солнце

Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых

В июне 2024 в России, в том числе и в Новосибирске, ожидается серия магнитных бурь: рассказываем, что такое геомагнитные возмущения и почему страдают метеозависимые люди.