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Вспышки на Солнце

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Октябрь
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце
На Солнце произошла вспышка, которая достигла максимального уровня X1.9, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
27 октября, 09:11
Июль
Мощнейшая магнитная буря ждет новосибирцев 24 июля 2024 — кто будет страдать больше
24 июля, 01:25
Июнь
Не только жара. Магнитная буря ударит по новосибирцам на выходных
В субботу, 29 июня, на Землю обрушится магнитная буря, сила которой будут достигать пяти баллов, это соответствует классу G1, предупреждает «Гисметео».
27 июня, 10:23
Затяжная мощная магнитная буря ударит по жителям Земли с 18 по 24 июня
В период с 17 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, следует из прогноза специалистов США.
17 июня, 10:22
Мощная магнитная буря ударит по новосибирцам 10 и 11 июня
Очередное испытание ждет жителей Земли. Уже 10 июня на землян обрушится магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце, это следует из прогнозов.
9 июня, 10:41
Магнитные бури в июне 2024 — пугающий прогноз для метеозависимых
В июне 2024 в России, в том числе и в Новосибирске, ожидается серия магнитных бурь: рассказываем, что такое геомагнитные возмущения и почему страдают метеозависимые люди.
3 июня, 06:17
Пятна на Солнце снял новосибирский фотограф
Фотограф из Новосибирска Руслан Рахимчанов поймал в объектив пятна на Солнце, кадры опубликованы в соцсетях фотографа.
1 июня, 02:37
Май
Мощная магнитная буря обрушится на Землю — такого мы не видели давно
31 мая, 10:10
Сильная магнитная буря разразится 11 мая над Новосибирском
Метеозависимые жители Новосибирска ощутят на себе последствия двух мощных вспышек на Солнце, случившихся еще 8 мая, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
10 мая, 04:45

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