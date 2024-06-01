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Пятна на Солнце снял новосибирский фотограф

Пятна на Солнце снял новосибирский фотограф

1 июня 2024, 02:37
Фото: Изображение Midjourney
Фотограф из Новосибирска Руслан Рахимчанов поймал в объектив пятна на Солнце, кадры опубликованы в соцсетях фотографа.

Фотографии сделаны на этой неделе. Пятна — это выход силовых линий магнитного поля с поверхности Солнца, представляют собой воронки газа, которые постоянно движутся.

«Размер солнечных пятен может в несколько раз превышать Землю, и они всегда темнее, потому что их температура ниже поверхности Солнца», — рассказал Руслан Рахимчанов.

Температура в районе пятна — около 3900 градусов, тогда как на поверхности — 5500. На самом деле яркость пятна такова, что оно способно заменить собой Солнце. Хотя светить будет, как на рассвете или закате.

Участки в виде пятен непрерывно передвигаются по поверхности Солнца, способны образовывать группы с другими пятнами. Срок жизни до полного распада составляет до нескольких месяцев.

Фото: Руслан Рахимчанов / vk.com/ruslan_rakhimchanov
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Напомним, из-за вспышек на Солнце в ближайшие дни, 1–2 июня, на Земле прогнозируют магнитные бури. Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными. О группах риска и мерах профилактики мы писали ранее.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Космос#Фотография#Магнитные бури#Солнце#Вспышки на Солнце
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