Пятна на Солнце снял новосибирский фотограф

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Фотографии сделаны на этой неделе. Пятна — это выход силовых линий магнитного поля с поверхности Солнца, представляют собой воронки газа, которые постоянно движутся.
«Размер солнечных пятен может в несколько раз превышать Землю, и они всегда темнее, потому что их температура ниже поверхности Солнца», — рассказал Руслан Рахимчанов.
Температура в районе пятна — около 3900 градусов, тогда как на поверхности — 5500. На самом деле яркость пятна такова, что оно способно заменить собой Солнце. Хотя светить будет, как на рассвете или закате.
Участки в виде пятен непрерывно передвигаются по поверхности Солнца, способны образовывать группы с другими пятнами. Срок жизни до полного распада составляет до нескольких месяцев.
Напомним, из-за вспышек на Солнце в ближайшие дни, 1–2 июня, на Земле прогнозируют магнитные бури. Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными. О группах риска и мерах профилактики мы писали ранее.