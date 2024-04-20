Астрофотограф Поляков снял полярное сияние над Новосибирском

Фото полярного сияния над Новосибирском опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте астофотограф Алексей Поляков. Сияние в ночь с 19 на 20 апреля было настолько ярким, что даже фото на камеру смартфона выглядят очень впечатляюще. Позже фотохудожник обещает показать снимки, сделанные на профессиональную технику.