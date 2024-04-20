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Полярное сияние — очень красивое зрелище

Астрофотограф Поляков снял полярное сияние над Новосибирском

20 апреля 2024, 03:11
Фото: Алексей Поляков / vk.com/nsk360
Полярное сияние — очень красивое зрелище
Известный новосибирский фотограф показал в соцсетях фотографии редкого для наших широт небесного явления

Фото полярного сияния над Новосибирском опубликовал на своей странице в социальной сети ВКонтакте астофотограф Алексей Поляков. Сияние в ночь с 19 на 20 апреля было настолько ярким, что даже фото на камеру смартфона выглядят очень впечатляюще. Позже фотохудожник обещает показать снимки, сделанные на профессиональную технику.

Полярное, или северное сияние раньше в Новосибирске было явлением редким, но в последние годы горожане могут наблюдать его все чаще и чаще. Последний раз небеса интенсивно окрасились в конце марта.

Это явление — следствие повышенной солнечной активности, что вызывает так называемые магнитные бури. Специалисты прогнозируют — в следующий раз мощное геомагнитное возмущение накроет Землю в период с 22 по 25 апреля. Некоторые люди чувствительны к магнитным бурям, в этот период может заметно ухудшаться самочувствие.

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#Новосибирск#Фото#Небо#Алексей Поляков#Северное сияние
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