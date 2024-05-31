Мощная магнитная буря обрушится на Землю — такого мы не видели давно

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Геомагнитный фон уже идет по нарастающей. К вечеру 31 мая он усилится до 4 баллов, что классифицируют как небольшие возмущения. Утром 1 июня колебания достигнут отметки 6 баллов, что соответствует умеренной бури. Во второй половине дня 1 июня магнитные колебания плавно начнут сходить на нет, достигнув наименьших значений днем 2 июня.
Подробные показатели можно посмотреть в инфографике.
Магнитные бури могут существенно влиять на здоровье и самочувствие людей, особенно тех, кто уже имеет хронические заболевания или находится в группе риска. Внимательное отношение к своему здоровью и соблюдение рекомендаций помогут минимизировать негативные последствия геомагнитных возмущений. В дни магнитных колебаний следует особенно бережно относиться к своему здоровью.
В группы риска входят пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные, дети.
Сердечно-сосудистая система:
Нервная система:
Общее самочувствие:
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, рекомендуется: