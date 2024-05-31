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Published Сегодня, 10:10

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Тонометр поможет контролировать показатели артериального давления

Мощная магнитная буря обрушится на Землю — такого мы не видели давно

31 мая 2024, 10:10
Фото: 1MI
Тонометр поможет контролировать показатели артериального давления
Вспышки на Солнце периодически случаются, вызывая колебания магнитосферы. Однако иногда они сверхмощные, что сказывается на самочувствии даже относительно здоровых людей.

Геомагнитный фон уже идет по нарастающей. К вечеру 31 мая он усилится до 4 баллов, что классифицируют как небольшие возмущения. Утром 1 июня колебания достигнут отметки 6 баллов, что соответствует умеренной бури. Во второй половине дня 1 июня магнитные колебания плавно начнут сходить на нет, достигнув наименьших значений днем 2 июня.

Подробные показатели можно посмотреть в инфографике.

Фото: gismeteo.ru

Магнитные бури могут существенно влиять на здоровье и самочувствие людей, особенно тех, кто уже имеет хронические заболевания или находится в группе риска. Внимательное отношение к своему здоровью и соблюдение рекомендаций помогут минимизировать негативные последствия геомагнитных возмущений. В дни магнитных колебаний следует особенно бережно относиться к своему здоровью.

В группы риска входят пожилые, люди с хроническими заболеваниями, беременные, дети.

Как влияют на здоровье магнитные бури?

Сердечно-сосудистая система:

  • Магнитные бури могут вызвать колебания артериального давления, что особенно опасно для людей с гипертонией или гипотонией;
  • Увеличивается риск развития сердечных приступов и инсультов.

Нервная система:

  • Многие люди испытывают головные боли, мигрени, раздражительность и бессонницу;
  • Магнитные бури могут усилить симптомы хронических нервных заболеваний, таких как невралгии и мигрени.

Общее самочувствие:

  • У многих людей наблюдаются симптомы общего недомогания, такие как слабость, усталость, снижение работоспособности;
  • Повышается вероятность возникновения обострений хронических заболеваний.

Психологическое воздействие

  • Увеличивается уровень тревожности и стресса.
  • Возможны депрессивные состояния и эмоциональная нестабильность.
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Как снизить негативное воздействие магнитных бурь?

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, рекомендуется:

  • Следить за прогнозами геомагнитной активности и быть готовыми к возможным обострениям;
  • Избегать значительных физических и психологических нагрузок в дни магнитных бурь;
  • Поддерживать водный баланс, употреблять больше жидкости;
  • Снизить потребление кофеина и алкоголя;
  • Принимать лекарственные препараты по назначению врача, особенно сердечно-сосудистые.
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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Магнитные бури#Вспышка#Вспышки на Солнце
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