Мощная магнитная буря обрушится на Землю — такого мы не видели давно

Магнитные бури могут существенно влиять на здоровье и самочувствие людей, особенно тех, кто уже имеет хронические заболевания или находится в группе риска. Внимательное отношение к своему здоровью и соблюдение рекомендаций помогут минимизировать негативные последствия геомагнитных возмущений. В дни магнитных колебаний следует особенно бережно относиться к своему здоровью.