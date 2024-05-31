Чем заняться в Новосибирске 1 июня — большая афиша для детей и взрослых

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
«Летучий корабль» в Музыкальном театре
Начало — 1 июня в 11 часов. Вспомните вместе с детьми любимые песни «Я водяной, я водяной», «Растяни меха, гармошка».
«Алиса» в «Глобусе»
На этот семейный мюзикл по мотивам всеми любимой «Алисы в стране чудес» рекомендуют брать с собой детей от 8 лет. На 1 июня запланированы два спектакля — в 11 и 14 часов.
Праздник детства в НОВАТе
Бенефис детского хора НОВАТа. Юные актеры заняты практически во всех постановках театра. Они работают наравне со взрослыми. 1 июня сцена будет целиком отдана детям. В наличии осталось несколько билетов от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Концерт для детей
В ДК «Прогресс» пройдет программа «Волшебный ключ от Лета». Заявлены выступления, музыкальные номера, квесты, загадки и другие любимые развлечения детей и даже взрослых. Обещают познавательную программу. Начало в 11 часов.
Экскурсия
Еще одно познавательное мероприятие «Про художника, солнце и луну» состоится в Художественном музее в 15:00. Приглашают родителей с детьми от 9 до 12 лет, для них проведут мастер-класс. Необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (383) 223-53-31.
Концерты для родителей
1 июня в Bla Bla Bar выступит рэп-исполнитель Lovv66 (18+). Билеты в продаже, стоимость — порядка 2 тысячи рублей.
В тот же день состоится финальное шоу проекта МУЗ.ХАБ. Концерт начнется в 19 часов в арт-резиденции «Юность» на проспекте Строителей. Вход свободный.
Праздники в парках
1 июня в парках Новосибирска развернутся праздничные программы, посвященные Дню защиты детей. Все они будут идти под одним названием — «Дети XXI века». Мероприятия продлятся весь день, время указано на афише. В программе — концерты, выступления, игры и разнообразные активности для всех поколений.
Пожалуй, самая большая праздничная программа пройдет на Михайловской набережной. Здесь запланировано выступление блогера Давида Манукяна (Дава).
Праздники возле торговых центров
В «Меге» на улице Ватутина пройдет детский фестиваль «На волне с МЕГОЙ!», время — с 12 до 16:00. В программе — квест, модные показы, танцы, выступления, шоу фокусника, призы. Программа пройдет возле главного входа.
Празднование Дня защиты детей пройдет и на площадке возле ТРК «Ройял Парк». В программе танцы, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, гигантская раскраска, аквагрим. Продлится с 15 до 17 часов.
Новосибирский зоопарк
1 июня для посетителей покажут шоу, выступят акробаты, будут работать творческие мастерские и другие активности, разыграют смартфон. И, конечно же, куда без Миши и Снеговика — они будут развлекать публику своими проделками. С 11 до 14 бесплатный вход для детей до 16 лет. В 15-16 часов пройдут показательные кормления животных.
Время первых
Также 1 июня в Новосибирском зоопарке пройдет фестиваль детства и юности «Фестиваль Первых». Торжественное открытие запланировано с участием первых лиц региона, заявлены концертная программа, активности по 12 направлениям.
Для шопоголиков
1–2 июня с 12 до 20 часов будет работать маркет Shopping Weekend. Площадка расположится на первом этаже ТВК «Калейдоскоп» на площади Маркса. Будут представлены: одежда, аксессуары, вещи для дома, а также будут работать точки с едой.
Поедим
Любителям поесть стоит посетить и другое событие — фестиваль шашлыка на пляже «Звезда». На фестивале устроят битву грилей.
Поплаваем
31 мая — 2 июня проходят всероссийские соревнования по SUP-сёрфингу SUP CUP SIBERIAN. Для тех, кто хочет посмотреть заплывы, ориентир — парк сапсёрфинга на улице Владимира Заровного, 42/1 (Европейский берег).
Почитаем
Также 31 мая — 2 июня на «Гастрокорте» проходит фестиваль «Новая книга». Для посетителей читают лекции, проходят встречи с писателями, работает книжная ярмарка. Всем книголюбам быть.
Музыка и другие искусства
В пространстве «Арт Ель» в цоколе на улице Романова, 23 открылась новая выставка. Представлены живопись, фотография, digital-art и другие формы искусства, которые вдохновлялись музыкой. Вход свободный.
Велопрогулка
На прогулку ждут семьи с детьми. Приглашают всех желающих — как новичков, так и профи. Стартовать нужно 1 июня 2024 с 8 до 12 часов, а финишировать — до 20 часов. Это не соревнования, подчеркивают организаторы. На выбор предложат три маршрута, по пути можно будет утолить жажду и перекусить. За выполнение заданий обещают сувениры. Место: Лыжная база «Локомотив». Обязательна регистрация.