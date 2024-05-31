Чем заняться в Новосибирске 1 июня — большая афиша для детей и взрослых

На прогулку ждут семьи с детьми. Приглашают всех желающих — как новичков, так и профи. Стартовать нужно 1 июня 2024 с 8 до 12 часов, а финишировать — до 20 часов. Это не соревнования, подчеркивают организаторы. На выбор предложат три маршрута, по пути можно будет утолить жажду и перекусить. За выполнение заданий обещают сувениры. Место: Лыжная база «Локомотив». Обязательна регистрация.