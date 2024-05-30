Кишечную палочку нашли в мороженом, продающемся в магазинах Новосибирска

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Из 38 изученных образцов только 60% показали полное соответствие нормам. Так, в продукции производителя из Казахстана «Шин Лайн» — пломбире «Мишка на полюсе» обнаружили кишечную палочку. Аналогичные нарушения выявили в мороженом «Ермолино», пишет РБК.
Отметим, продукцию указанных торговых марок можно приобрести в Новосибирске, в том числе, через доставку.
В компании «Шин Лайн» корреспондентам сообщили, что проводили аналогичные исследования, но кишечную палочку не выявили. В компании считают, что микроорганизмы могут появляться в мороженом уже в процессе транспортировки в теплое время года. И это не зависит от производителя.
Признаки фальсификата (замена молочного на растительные жиры) нашли в мороженом торговых марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Вкусландия», «Ленинградское», «Филевское».
Дрожжи и плесень (по отдельности или вместе) были обнаружены в мороженом «Выбор семьи», «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское».