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Кишечную палочку нашли в мороженом, продающемся в магазинах Новосибирска

Кишечную палочку нашли в мороженом, продающемся в магазинах Новосибирска

30 мая 2024, 08:42
Фото: 1MI
Роскачество провело масштабное исследование мороженого нескольких торговых марок, и далеко не все успешно прошли испытания. В десертах нашли кишечную палочку, заменители молочного жира, дрожжи и плесень.

Из 38 изученных образцов только 60% показали полное соответствие нормам. Так, в продукции производителя из Казахстана «Шин Лайн» — пломбире «Мишка на полюсе» обнаружили кишечную палочку. Аналогичные нарушения выявили в мороженом «Ермолино», пишет РБК.

Отметим, продукцию указанных торговых марок можно приобрести в Новосибирске, в том числе, через доставку.

Фото: 1MI, «СберМаркет»

В компании «Шин Лайн» корреспондентам сообщили, что проводили аналогичные исследования, но кишечную палочку не выявили. В компании считают, что микроорганизмы могут появляться в мороженом уже в процессе транспортировки в теплое время года. И это не зависит от производителя.

Признаки фальсификата (замена молочного на растительные жиры) нашли в мороженом торговых марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Вкусландия», «Ленинградское», «Филевское».

Дрожжи и плесень (по отдельности или вместе) были обнаружены в мороженом «Выбор семьи», «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское».

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Качество#Исследование#Роскачество
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