Кишечную палочку нашли в мороженом, продающемся в магазинах Новосибирска

В компании «Шин Лайн» корреспондентам сообщили, что проводили аналогичные исследования, но кишечную палочку не выявили. В компании считают, что микроорганизмы могут появляться в мороженом уже в процессе транспортировки в теплое время года. И это не зависит от производителя.