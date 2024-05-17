Боятся утонуть в отпуске: названы главные страхи новосибирцев

При этом почти половина (45%) жителей предпочитают пассивный отдых, 10% вовсе выберут шоппинг. 42% голосуют за отдых на природе во всех его разновидностях.

Чтобы снизить тревожность, каждый пятый новосибирец страхует жизнь и здоровье. Имущество защищают 11%.

Другие главные триггеры жителей региона — укусы насекомых (25%) и воры (22%). Из форс-мажоров новосибирцев больше всего пугают ураганы (20%), наводнения (19%), сходы лавин (16%), землетрясения (13%).

А чего вы боитесь в отпуске больше всего?