Боятся утонуть в отпуске: названы главные страхи новосибирцев

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Другие главные триггеры жителей региона — укусы насекомых (25%) и воры (22%). Из форс-мажоров новосибирцев больше всего пугают ураганы (20%), наводнения (19%), сходы лавин (16%), землетрясения (13%).
Чтобы снизить тревожность, каждый пятый новосибирец страхует жизнь и здоровье. Имущество защищают 11%.
При этом почти половина (45%) жителей предпочитают пассивный отдых, 10% вовсе выберут шоппинг. 42% голосуют за отдых на природе во всех его разновидностях.
Ранее мы сообщали, куда и за сколько можно слетать отдохнуть в 2024 году. В списке — как другие страны, так и внутренний туризм.