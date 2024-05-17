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Боятся утонуть в отпуске: названы главные страхи новосибирцев

Боятся утонуть в отпуске: названы главные страхи новосибирцев

17 мая 2024, 05:36
Фото: 1MI
Каждый третий житель Новосибирска боится умереть в воде, подсчитали аналитики «АльфаСтрахования».

Другие главные триггеры жителей региона — укусы насекомых (25%) и воры (22%). Из форс-мажоров новосибирцев больше всего пугают ураганы (20%), наводнения (19%), сходы лавин (16%), землетрясения (13%).

Чтобы снизить тревожность, каждый пятый новосибирец страхует жизнь и здоровье. Имущество защищают 11%.

При этом почти половина (45%) жителей предпочитают пассивный отдых, 10% вовсе выберут шоппинг. 42% голосуют за отдых на природе во всех его разновидностях.

А чего вы боитесь в отпуске больше всего?
Куда отправиться в отпуск в 2024 году из Новосибирска: популярные туры
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Ранее мы сообщали, куда и за сколько можно слетать отдохнуть в 2024 году. В списке — как другие страны, так и внутренний туризм.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Отпуск#Опросы#Страхование
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