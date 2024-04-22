«Турецкие авиалинии» отказывает в перелете россиянам — в чем причина

Posted 22 апреля, 07:13
Published 22 апреля, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Семья из Москвы решили отправиться в отпуск в Мексику через Турцию. Все документы были подготовлены заранее, также были оплачены отель, электронная виза и страховка. Однако, вместо радостного отдыха они провели почти двое суток в аэропорту Стамбула, так как их не пустили на рейс до Мексики без объяснения причин. Единственному сыну, у которого было гражданство Германии, было разрешено полететь.
Попытки разобраться с авиакомпанией не привели к результату. По некоторым версиям, причиной отказа могли стать опасения, что россияне могут эмигрировать в США через Мексику. Однако, эта версия выглядит абсурдной, так как авиакомпания не должна интересоваться возможной эмиграции пассажиров.
Кроме того, есть случаи отказа в перевозке россиянкам, которые собирались отправиться в Мексику на отдых. Они уже приобрели билеты и забронировали отель, но им не дали возможности полететь. Причина была указана так: «Ранее вы не были в таких странах, как Америка или Канада». Девушки потеряли большую сумму денег, которую им никто не вернул. Такие проблемы наблюдаются с марта 2024 года.
На официальном сайте «Турецких авиалиний» нет информации о каких-либо ограничениях для пассажиров, летящих в Мексику. Однако, если провести более подробный поиск, можно найти ответ на вопрос о «номере известного путешественника». Ответ не раскрывает суть вопроса, а лишь сообщает, что такой номер используется на рейсах в США для подтверждения прохождения всех проверок до вылета. Это может предполагать проверку наличия американской визы и запрещенных предметов, однако авиакомпания не может провести такую проверку для пассажиров, летящих в Мексику.
Таким образом, нет оснований для отказа в перелете россиянам, которые летят в Мексику без посадки в США. Если авиакомпания получила какие-либо инструкции или запреты, она должна была сообщить об этом пассажирам до покупки билетов.
Если никто не может объяснить, почему россиян унижают в аэропорту Стамбула, где они теряют большие деньги, то стоит привлечь к этому внимание российские власти, пишут «Новые известия» со ссылкой на SHOT. Они могут потребовать от «Турецких авиалиний» предоставить объективную информацию о дискриминации россиян.