Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой

Церемония прошла 5 апреля в дайвинг-центре «Акваланг» в бассейне «Спартак». Сотрудники ассистировали жениху, подавая ему сначала табличку с надписью «Выйдешь за меня?» Девушка дала свое согласие знаками. Жених надел ей на палец кольцо, после этого ей вручили букет.