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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:59

Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой

Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой

7 апреля 2024, 07:44
Фото: Виктор Мишарин / кадр из видео дайвинг-центра «Акваланг»
Мужчина решил удивить возлюбленную, чтобы предложение наверняка осталось в ее памяти.

В Новосибирске мужчина пришел в отпуск из зоны специальной военной операции и предложил своей девушке выйти за него замуж. Причем сделал он это необычным образом.

Церемония прошла 5 апреля в дайвинг-центре «Акваланг» в бассейне «Спартак». Сотрудники ассистировали жениху, подавая ему сначала табличку с надписью «Выйдешь за меня?» Девушка дала свое согласие знаками. Жених надел ей на палец кольцо, после этого ей вручили букет.

По словам директора центра Виктора Мишарина, жених — близкий ему человек. До заключения контракта с Министерством обороны он работал сотрудником бассейна «Спартак».

Видео: Виктор Мишарин / кадр из видео дайвинг-центра «Акваланг»
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