Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Новосибирске мужчина пришел в отпуск из зоны специальной военной операции и предложил своей девушке выйти за него замуж. Причем сделал он это необычным образом.
Церемония прошла 5 апреля в дайвинг-центре «Акваланг» в бассейне «Спартак». Сотрудники ассистировали жениху, подавая ему сначала табличку с надписью «Выйдешь за меня?» Девушка дала свое согласие знаками. Жених надел ей на палец кольцо, после этого ей вручили букет.
По словам директора центра Виктора Мишарина, жених — близкий ему человек. До заключения контракта с Министерством обороны он работал сотрудником бассейна «Спартак».