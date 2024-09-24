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Жених

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Сентябрь
Женихи из Новосибирска попали в ТОП-10 самых щедрых в России — сколько они тратят
Средняя стоимость кольца для помолвки, которое покупают женихи, увеличилась на 115% за год, сообщили аналитики.
24 сентября, 09:10
Апрель
Новосибирец пришел в отпуск с СВО и сделал предложение своей девушке под водой
Мужчина решил удивить возлюбленную, чтобы предложение наверняка осталось в ее памяти.
7 апреля, 07:44
Октябрь 2023
Кровавая свадьба: гость зарезал клинком жениха в Новосибирской области
3 октября 2023, 03:07

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