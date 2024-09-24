Женихи из Новосибирска попали в ТОП-10 самых щедрых в России — сколько они тратят

Далеко не всегда красивая история любви с обменом кольцами, букетами цветов и прогулками при луне заканчивается долгим и счастливым браком. Например, актер Анатолий Журавлев недавно признался, что изменял жене на протяжении 20 лет и завел на стороне несколько детей.