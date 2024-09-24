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Posted 24 сентября, 09:10

Published 24 сентября, 09:10

Modified 24 сентября, 09:12

Updated 24 сентября, 09:12

Новосибирцы стали тратить больше денег на украшения для своих подруг

Женихи из Новосибирска попали в ТОП-10 самых щедрых в России — сколько они тратят

24 сентября 2024, 09:10
Фото: 1MI
Новосибирцы стали тратить больше денег на украшения для своих подруг

Женихи из Новосибирска удивили своей щедростью всю Россию

Средняя стоимость кольца для помолвки, которое покупают женихи, увеличилась на 115% за год, сообщили аналитики.

Женихи из Новосибирска в текущем году потратили на кольцо для помолвки в среднем 19 976 рублей. Пик спроса на эти украшения пришелся на август, молодые люди купили на 41% украшений больше, чем месяцем ранее.

Ожидаемо, что максимальные траты несут решившиеся заключить брак жители Москвы. В столице средняя стоимость колечка, которое жених преподносил своей избраннице, составила 28 988 рублей, что на 42% больше, чем 12 месяцев назад.

Так выглядят траты на кольца в динамикеТак выглядят траты на кольца в динамике
Так выглядят траты на кольца в динамике. Фото: SOKOLOV

В целом, по информации SOKOLOV, объем продаж обручальных и помолвочных колец за лето стал больше на 32%, чем годом ранее. Аномалия наблюдалась в Красноярске, где этот показатель за 12 месяцев вырос в полтора раза.

Далеко не всегда красивая история любви с обменом кольцами, букетами цветов и прогулками при луне заканчивается долгим и счастливым браком. Например, актер Анатолий Журавлев недавно признался, что изменял жене на протяжении 20 лет и завел на стороне несколько детей.

А чего стоит скандальный развод четы Бакальчуков, совладельцев Wildberris, котрый сопровождается взаимными оскорблениями, драками, стрельбой и даже гибелью посторонних людей.

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#Новосибирск#Свадьба#Траты#Украшения#Жених
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