Болезнь помогла сибирячке с постковидным синдромом выйти замуж

Posted 23 сентября, 12:47
Published 23 сентября, 12:47
Modified 23 сентября, 12:51
Updated 23 сентября, 12:51
После перенесенной в 2021 году коронавирусной инфекции жительница Новосибирска Анна Пахомова потеряла 18 килограммов веса, мучалась от сильных болей, перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Никакие лекарства не помогали, два года назад женщине дали вторую группу инвалидности.
Муж бросил Анну почти сразу после диагностирования ковида. За три года ее госпитализировали около 60 раз, но так не смогли выяснить причину продолжающегося ухудшения здоровья.
О своей беде женщина писала в соцсетях и на одну из таких записей случайно наткнулся будущий муж Андрей. Впервые он написал Анне 8 июля 2023 года, в День семьи. После длительного заочного общения Андрей стал приезжать из Кемерова, где жил, в Новосибирск, чтобы ухаживать за своей избранницей и возить ее по врачам.
Андрей позже признался, что история Анны напомнила ему о маме, которая умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.
Пара поженилась в конце 2023 года. Сейчас супруги живут в небольшом поселке в Кемеровской области. Анне удалось набрать вес, который был у нее до болезни. Но большая часть денег все равно уходит на дорогостоящие лекарства. Женщина надеется, что о ее истории узнают врачи, которые смогут ей помочь вылечиться окончательно, пишет КП-Новосибирск.
Между тем, вирусологи предрекают появление в Новосибирске нового штамма коронавируса в ближайшее время.