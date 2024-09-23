Болезнь помогла сибирячке с постковидным синдромом выйти замуж

О своей беде женщина писала в соцсетях и на одну из таких записей случайно наткнулся будущий муж Андрей. Впервые он написал Анне 8 июля 2023 года, в День семьи. После длительного заочного общения Андрей стал приезжать из Кемерова, где жил, в Новосибирск, чтобы ухаживать за своей избранницей и возить ее по врачам.