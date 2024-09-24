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Траты

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2024
Женихи из Новосибирска попали в ТОП-10 самых щедрых в России — сколько они тратят
Средняя стоимость кольца для помолвки, которое покупают женихи, увеличилась на 115% за год, сообщили аналитики.
24 сентября, 09:10
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске
Концессионер вынужден вкладывать собственные деньги, чтобы стройка окончательно не остановилась, сообщили в пресс-службе компании.
8 июля, 05:32
Сколько потратят новосибирцы на подготовку к последнему звонку 2024
15 мая, 03:54
Ажиотаж на 8 марта: в новосибирских ресторанах нет свободных мест
8 марта, 05:38
2023
Размер трат новосибирцев на новогодние подарки назвали аналитики
10 декабря 2023, 10:40
2022
Новосибирск увеличил траты на празднование Нового года
Мэрия Новосибирска в этом году выделит на новогодние мероприятия 53,3 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале депутат Горсовета Светлана Каверзина.
17 ноября 2022, 07:34
Новосибирск попал в десятку самых дорогих городов России
22 октября 2022, 02:50

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