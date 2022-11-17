Новосибирск увеличил траты на празднование Нового года

«На организацию и проведение мероприятий в рамках проекта „Новогодняя столица России“ из бюджета города Новосибирска планируется израсходовать 53,3 млн рублей, в том числе организация приезда детей из Луганской Народной Республики (Беловодский район) — 23,8 млн рублей; проведение социальных и благотворительных программ для детей из ЛНР, детей мобилизованных граждан, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции, одаренных детей и прочих категорий — 14,7 млн рублей», — говорится в документе.