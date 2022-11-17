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Новосибирск увеличил траты на празднование Нового года

Сегодня, 07:34
Фото: atas.info
Елка в парке Березовая роща

Власти Новосибирска потратят на новогодние мероприятия 53,3 млн рублей

Мэрия Новосибирска в этом году выделит на новогодние мероприятия 53,3 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале депутат Горсовета Светлана Каверзина.

Она опубликовала ответ новосибирской администрации на депутатский запрос «о бюджетных расходах на реализацию проекта «Новогодняя столица России».

«На организацию и проведение мероприятий в рамках проекта „Новогодняя столица России“ из бюджета города Новосибирска планируется израсходовать 53,3 млн рублей, в том числе организация приезда детей из Луганской Народной Республики (Беловодский район) — 23,8 млн рублей; проведение социальных и благотворительных программ для детей из ЛНР, детей мобилизованных граждан, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции, одаренных детей и прочих категорий — 14,7 млн рублей», — говорится в документе.

При этом заммэра Новосибирска Анна Терешкова заявила в разговоре с BFM, что траты на проект составляют 45 млн рублей. «Из них 23,8 миллиона пойдет на организацию приема детей из Луганской Народной республики».

Как отмечает «Сиб.фм», обе суммы превосходят прошлогодний новогодний бюджет.

Ранее «Городской центр наружной рекламы» разместил на портале «Госзакупки» тендер на поставку двух сборных уличных елок и световых макушек, общая стоимость которых превышает 1,9 млн рублей.

Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
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#Общество#Город#Новосибирск#Мэрия#Новый год#2022#Траты
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