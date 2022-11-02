Власти Новосибирска купят две новогодние елки за 2 млн рублей

К искусственным деревьям предъявляют ряд требований. Во-первых, они должны быть не ниже 12 м с шириной основания не менее 4,6 м. Во-вторых, конструкция обязаны выдерживать перепады температуры от -30 до +30 градусов. В-третьих, требуются елки со сроком службы не менее 5 лет.