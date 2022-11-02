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Власти Новосибирска купят две новогодние елки за 2 млн рублей

Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
Новогодняя елка, небо, звезда
"Городской центр наружной рекламы" разместил на сайте "Госзакупки" тендер на поставку двух сборных уличных елок и световых макушек, общая стоимость новогодних украшений превышает 1,9 млн рублей.

К искусственным деревьям предъявляют ряд требований. Во-первых, они должны быть не ниже 12 м с шириной основания не менее 4,6 м. Во-вторых, конструкция обязаны выдерживать перепады температуры от -30 до +30 градусов. В-третьих, требуются елки со сроком службы не менее 5 лет.  

Хвойные ветки для дерева будут сделаны из зеленой лески ПВХ. Навершие должно быть в форме красной звезды размером не менее 10 х 10 см. 

Место установки елей пока не разглашается. Однако вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что елка, которая в прошлом году украшала площадь Калинина, переедет к цирку.

В рамках подготовки к новогодним праздникам в Новосибирске уже начали украшать парк, прилегающий к новому ледовому дворцу спорта "Новосибирск-арена".

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