Власти Новосибирска купят две новогодние елки за 2 млн рублей

К искусственным деревьям предъявляют ряд требований. Во-первых, они должны быть не ниже 12 м с шириной основания не менее 4,6 м. Во-вторых, конструкция обязаны выдерживать перепады температуры от -30 до +30 градусов. В-третьих, требуются елки со сроком службы не менее 5 лет.
Хвойные ветки для дерева будут сделаны из зеленой лески ПВХ. Навершие должно быть в форме красной звезды размером не менее 10 х 10 см.
Место установки елей пока не разглашается. Однако вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что елка, которая в прошлом году украшала площадь Калинина, переедет к цирку.
В рамках подготовки к новогодним праздникам в Новосибирске уже начали украшать парк, прилегающий к новому ледовому дворцу спорта "Новосибирск-арена".