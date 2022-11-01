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Рекордных 10 тысяч рублей за кг достигла цена на красную икру в Новосибирске

Сегодня, 10:23
Фото: Антон Засимов / 1MI
Красная икра снова подорожала в новосибирских магазинах
10 тысяч рублей за килограмм - верхняя планка цен на красную икру в Новосибирске. Средние цены в 6 тысяч рублей за килограмм в октябре 2022 года по данным Новосибирскстата тоже стали рекордом. Можно ли в новосибирских магазинах найти икру дешевле и насколько оправдан рост цен?

Самая низкая цена на красную икру в Новосибирске на 1 ноября 2022 года - 6600 рублей за 1 кг икры нерки, 7560 рублей – икра горбуши, 8120 рублей – икра кеты. Цифры предоставлены BFM-Новосибирск на основе мониторинга цен в онлайн-магазинах и супермаркетах города. Большинство магазинов предлагает лососевую икру по цене от 8 до 9 тысяч рублей за один килограмм. Есть магазины с рекордной ценой - 10 тысяч рублей за килограмм красной икры.

Осенью 2021 года по данным Росстата средняя цена красной икры по стране впервые превысила 5 тысяч рублей. В текущем году рост продолжился. Продавцы и поставщики красной икры оценивают рост в  30%, покупатели говорят, что рост цен, даже на первый взгляд, больше, чем 30%.

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Представитель оптовой компании Александр М. рассказал журналисту BFM-Новосибирск, что в этом году есть объективные причины для роста цен. «В 2022 году объемы вылова рыбы, особенно горбуши, были меньше предыдущего года. Оптовая цена 4700-5500 рублей. Розничная накрутка еще 30-50%». С такими ценами красная икра стала сезонным продуктом, спрос на который появляется к Новому году.

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Новосибирскстат предоставил данные по ценам на красную икру, которые говорят о росте за три года более, чем в полтора раза: октябрь 2019 года – 3 851 руб./кг, октябрь 2020 года – 4 605 руб./кг, октябрь 2021 года – 5 975 руб./кг, конец сентября 2022 года – 6 085 руб./кг. 

И если икру, хоть и по очень высоким ценам, еще можно будет купить, то с качественным шампанским, виски и коньяком к Новому году могут возникнуть проблемы из-за санкций.

#Ольга Храмушкина#Бизнес#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Икра#Магазины
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