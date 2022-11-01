Самая низкая цена на красную икру в Новосибирске на 1 ноября 2022 года - 6600 рублей за 1 кг икры нерки, 7560 рублей – икра горбуши, 8120 рублей – икра кеты. Цифры предоставлены BFM-Новосибирск на основе мониторинга цен в онлайн-магазинах и супермаркетах города. Большинство магазинов предлагает лососевую икру по цене от 8 до 9 тысяч рублей за один килограмм. Есть магазины с рекордной ценой - 10 тысяч рублей за килограмм красной икры.