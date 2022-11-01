Самая низкая цена на красную икру в Новосибирске на 1 ноября 2022 года - 6600 рублей за 1 кг икры нерки, 7560 рублей – икра горбуши, 8120 рублей – икра кеты. Цифры предоставлены BFM-Новосибирск на основе мониторинга цен в онлайн-магазинах и супермаркетах города. Большинство магазинов предлагает лососевую икру по цене от 8 до 9 тысяч рублей за один килограмм. Есть магазины с рекордной ценой - 10 тысяч рублей за килограмм красной икры.
Осенью 2021 года по данным Росстата средняя цена красной икры по стране впервые превысила 5 тысяч рублей. В текущем году рост продолжился. Продавцы и поставщики красной икры оценивают рост в 30%, покупатели говорят, что рост цен, даже на первый взгляд, больше, чем 30%.
Представитель оптовой компании Александр М. рассказал журналисту BFM-Новосибирск, что в этом году есть объективные причины для роста цен. «В 2022 году объемы вылова рыбы, особенно горбуши, были меньше предыдущего года. Оптовая цена 4700-5500 рублей. Розничная накрутка еще 30-50%». С такими ценами красная икра стала сезонным продуктом, спрос на который появляется к Новому году.
Новосибирскстат предоставил данные по ценам на красную икру, которые говорят о росте за три года более, чем в полтора раза: октябрь 2019 года – 3 851 руб./кг, октябрь 2020 года – 4 605 руб./кг, октябрь 2021 года – 5 975 руб./кг, конец сентября 2022 года – 6 085 руб./кг.
И если икру, хоть и по очень высоким ценам, еще можно будет купить, то с качественным шампанским, виски и коньяком к Новому году могут возникнуть проблемы из-за санкций.