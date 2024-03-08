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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

По посещаемости рестораторы сравнивают 8 марта с Новым годом

Ажиотаж на 8 марта: в новосибирских ресторанах нет свободных мест

8 марта 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
По посещаемости рестораторы сравнивают 8 марта с Новым годом

В Новосибирске 8 марта посещаемость ресторанов выросла в два раза

Столики в заведениях общепита на Международный женский день начали бронировать еще в феврале. 8 марта попасть в ресторан без предварительной брони практически невозможно

Ажиотаж ожидается вечером в пятницу, 8 марта, в ресторанах и барах Новосибирска. По данным рестораторов, практически все места были забронированы заранее, первые брони на этот день начались еще в феврале месяце. По интересу к ужину вне дома владельцы заведений общепита сравнивают Международный женский день с новогодними праздниками.

По словам генерального директора сети ресторанов Дениса Иванова, 8 марта заполненность заведений выше на 100%, чем в обычные дни, а величина средней суммы в чеке вырастает на 10%. А по данным PR директора «ЯсноРестораны» Ланы Васильевой средний чек в женский праздник вырастает практически на треть, пишет издание BFM-Новосибирск.

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#Новосибирск#Траты#Ресторан#Общепит#8 Марта#Ажиотаж
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