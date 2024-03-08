Ажиотаж на 8 марта: в новосибирских ресторанах нет свободных мест

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
Ажиотаж ожидается вечером в пятницу, 8 марта, в ресторанах и барах Новосибирска. По данным рестораторов, практически все места были забронированы заранее, первые брони на этот день начались еще в феврале месяце. По интересу к ужину вне дома владельцы заведений общепита сравнивают Международный женский день с новогодними праздниками.
По словам генерального директора сети ресторанов Дениса Иванова, 8 марта заполненность заведений выше на 100%, чем в обычные дни, а величина средней суммы в чеке вырастает на 10%. А по данным PR директора «ЯсноРестораны» Ланы Васильевой средний чек в женский праздник вырастает практически на треть, пишет издание BFM-Новосибирск.