Ажиотаж на 8 марта: в новосибирских ресторанах нет свободных мест

Ажиотаж ожидается вечером в пятницу, 8 марта, в ресторанах и барах Новосибирска. По данным рестораторов, практически все места были забронированы заранее, первые брони на этот день начались еще в феврале месяце. По интересу к ужину вне дома владельцы заведений общепита сравнивают Международный женский день с новогодними праздниками.