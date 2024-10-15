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Ресторан

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Октябрь
Подробности пожара в новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» раскрыли в МЧС
Пожарным удалось предотвратить распространение огня в ТРЦ «Сан-Сити» на площади Карла Маркса. После тушения специалисты поняли, что могло стать причиной возгорания, сообшают в ГУ МЧС по Новосибирской области.
15 октября, 03:23
Сентябрь
Эксперт рассказал о рисках туров «все включено»
Несмотря на громадную привлекательность путешествий по системе аll Inclusive, туристов могут поджидать самые разные неприятности.
3 сентября, 05:17
Апрель
Артемий Лебедев снова жестко «прошелся» по Новосибирску, сравнив его с Красноярском
Дизайнер коснулся сферы общепита, архитектуры и организации общественных пространств. Сравнение, как и в предыдущие разы, вышло не в пользу Новосибирска.
7 апреля, 15:09
Новосибирский ресторатор приготовил уху по научной технологии
В основе знакомого блюда — сибирские травы, водоросли и насыщенный рыбный бульон, которые готовят в специальной посуде. Внешне действо похоже на эксперимент в научной лаборатории.
5 апреля, 07:58
Башаров призвал лишить ролей Кологривого в наказание за пьяный дебош
2 апреля, 01:35
Март
Культ еды и путешествия по-новому: как развивается гастротуризм в Новосибирске
28 марта, 08:40
Депардье посетит ресторан «Жерарня» в Новосибирске осенью
Новосибирцы надеялись увидеть легенду французского кино на открытии заведения, но придется еще подождать.
25 марта, 16:54
Первый в Сибири ресторан Жерара Депардье открылся в Новосибирске
Открытие первого ресторана Жерара Депардье в Сибири прошло в Новосибирске. Заведение начало принимать гостей с сегодняшнего дня.
22 марта, 03:58
Два корейских кафе продают в Новосибирске. Сколько за них просят
В Новосибирске продаются две корейских кафе, оборудованных для доставки, с клиентской базой и стратегией развития, по франшизе Kannam Chiken, за 8,5 млн рублей.
18 марта, 01:34
Названа дата открытия ресторана Жерара Депардье в Новосибирске
Дата открытия нового ресторана Жерара Депардье в Новосибирске уже определена. Заведение начнет работу в ближайшие дни.
13 марта, 01:34
Ажиотаж на 8 марта: в новосибирских ресторанах нет свободных мест
8 марта, 05:38
В Новосибирске обнаружили уникальные фотографии популярного ресторана левобережья
С 1962 года на левобережье располагался ресторан «Россия». В заведении часто справляли свадьбы и юбилеи, а также любили отдохнуть душой обеспеченные жители левого берега Оби. Однако в 1990-е годы его снесли.
4 марта, 07:53
Февраль
В Новосибирске планируют открыть «Жерарню» до 20 марта
Ресторан французского актера и предпринимателя Жерара Депардье планируется открыть уже нынешней весной. Заведение может открыть двери с 12 по 20 марта.
16 февраля, 11:27
Новый грузинский ресторан появится в центре Новосибирска — названо имя владельца
Якутский бизнесмен планирует открыть в центре Новосибирска грузинский ресторан. Сейчас заведение набирает персонал.
7 февраля, 09:32
Гастробар «Сытый прайд» продают в Новосибирске за 10,3 млн рублей
В Новосибирске выставлен на продажу гастробар «Сытый прайд». Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
6 февраля, 05:16
Опубликован рейтинг популярных гастрокортов в Новосибирске по версии 2ГИС
1 февраля, 01:20
Январь
«Голая вечеринка» по-новосибирски и коллапс: главные события недели с 15 по 19 января
19 января, 14:06
Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте
Совместный гастрономический проект французского актера Жерара Депардье и российского ресторатора Дениса Иванова — ресторан «Жерарня» откроется в Новосибирске уже в марте. Он будет представлять собою необистро.
15 января, 11:48
Банкет-холл Paradise в историческом здании Новосибирска продают за 127 млн
В центре Новосибирска продают банкет-холл Paradise. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
4 января, 03:07
Новый фуд-холл откроют в январе в Левобережье Новосибирска
1 января, 08:42

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