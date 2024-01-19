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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Дайджест главных событий с 15 по 19 января в Новосибирске

«Голая вечеринка» по-новосибирски и коллапс: главные события недели с 15 по 19 января

19 января 2024, 14:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дайджест главных событий с 15 по 19 января в Новосибирске
Неделя с 15 по 19 января в Новосибирске была насыщена яркими и неоднозначными событиями. Atas.Info создал традиционный дайджест самых значимых моментов.

Сразу три крупные коммунальные аварии потрясли Новосибирск — уже 10 дней некоторые дома левобережья остаются без отопления и горячей воды

Начало января выдалось для новосибирцев весьма холодным и неприятным. 11, 17 и 18 января произошли коммунальные аварии в левобережье, из-за которых жителям приходится спать буквально в шубах из-за отсутствия отопления. Компания «СГК» фиксирует все новые порывы теплотрассы, а власти вынуждены объявлять чрезвычайное положение и организовывать временные пункты обогрева. Когда закончится коммунальный коллапс, пока неизвестно, но январь 2024 года сибиряки запомнят надолго.

«Чай и печеньки» предлагают замерзающим жителям левого берега Новосибирска
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В Новосибирске решили провести свою «голую вечеринку», что вызвало возмущение Совета Отцов — в итоге ее сделали закрытой

Эксцентричным представителям славного города Новосибирска не дает покоя слава «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и они решили провести свою — с тактильными движениями и масками. Мероприятие под названием SACRAL Party уже вызвало возмущение у главы Союза отцов Сергея Майорова, назвавшего его «оргией сатанистов» и пообещавшего прикрыть экстравагантное действо через СК. В итоге все ресурсы по «сакральной тусовке» сделали закрытыми и попасть туда можно только через инвайт.

Организаторы «голой» вечеринки в Новосибирске закрыли страницы в соцсетях и сайт
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Следом за локальной «голой вечеринкой» активисты потребовали отменить концерт Лолиты — билеты на него уже недоступны

Участникам «голой вечеринки» не везет с концертами. Выступление Лолиты, намеченное на апрель, уже отменили, а мартовское шоу под запретом. Действия по отмене поддержал Сергей Майоров. Почувствовав опасность, невольно решил «переобуться» и ЭлДжей — рэпер из Новосибирска разорвал контракт с Анной Асти и улетел в Таиланд.

Рэпер из Новосибирска Элджей ушел с лейбла Анны Асти после «голой вечеринки»
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Тысячи новосибирцев массово окунаются в купели — собрали фото, как проходит Крещение

19 января православные новосибирцы отмечают Крещение Господне. Многие из них традиционно окунаются в купели. Atas.Info подобрал наиболее яркие фото праздника.

Новосибирцы погружаются в ледяные купели — горячие фото с Крещения
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В городе обсуждают будущего мэра — а мы вспоминаем, что построили прошлые главы города и предлагаем пройти особенный тест

В конце 2023 года в отставку ушел мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кто будет новым градоначальником, пока неизвестно. В ожидании кандидата Atas.Info предлагает пройти тест и вспомнить, что построили прежние мэры.

Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?
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Ресторан Жерара Депардье откроется в Новосибирске в марте — появились дизайн-проекты нового заведения

В марте новосибирцы смогут посетить ресторан «Жерарня», одним из учредителей которого является французский актер и ресторатор Жерар Депардье. Гурманы смогут отведать лучшие блюда французской и русской кухни. В сети уже появились дизайн-проекты заведения.

Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте
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Во всем мире обсуждают загадочную болезнь X- новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, чем она опасна

После коронавируса новосибирцы могут столкнуться с новой пандемией. Вирусологи пока не знают про конкретный штамм и называют его «болезнью Х». Тем не менее, по прогнозам ВОЗ, болезнь может убить больше людей, чем COVID-19, поэтому специалисты призывают разработать меры быстрого реагирования.

О болезни X рассказал новосибирский вирусолог. Чем она опасна
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Пожар в подсобке гимназии №10 — погиб один человек

В минувший четверг учителям и ученикам гимназии №10 пришлось экстренно эвакуироваться из-за возгорания. Позже выяснилось, что пожар начался в подвале, а возможный виновник из загадочной школы для охранников задохнулся от дыма. Следователи уже проводят проверку.

Пожар в гимназии № 10 в Новосибирске: что известно об эвакуации детей и пострадавших
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Экс-прокурора области приговорили к 9 годам колонии строгого режима — его обвинили во взяточничестве

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев получил девять лет колонии строгого режима. Его обвинили в получении денег от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового. С 2015 по 2018 год и после своей отставки сибиряку передали 11 миллионов рублей.

Девять лет колонии строгого режима назначили новосибирскому экс-прокурору Фалилееву
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Режим ЧС ввели в Новосибирске — это позволит быстрее решить коммунальный коллапс

Три коммунальные аварии в Новосибирске вынудили власти ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. Выявленные проблемы с теплоснабжением привели к коллапсу, который теперь нужно разрешить в кратчайшие сроки.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирске из-за новой коммунальной аварии
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