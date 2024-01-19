«Голая вечеринка» по-новосибирски и коллапс: главные события недели с 15 по 19 января

Неделя с 15 по 19 января в Новосибирске была насыщена яркими и неоднозначными событиями. Atas.Info создал традиционный дайджест самых значимых моментов.

∟ Сразу три крупные коммунальные аварии потрясли Новосибирск — уже 10 дней некоторые дома левобережья остаются без отопления и горячей воды

∟ В Новосибирске решили провести свою «голую вечеринку», что вызвало возмущение Совета Отцов — в итоге ее сделали закрытой

∟ Следом за локальной «голой вечеринкой» активисты потребовали отменить концерт Лолиты — билеты на него уже недоступны

∟ Тысячи новосибирцев массово окунаются в купели — собрали фото, как проходит Крещение

∟ В городе обсуждают будущего мэра — а мы вспоминаем, что построили прошлые главы города и предлагаем пройти особенный тест

∟ Ресторан Жерара Депардье откроется в Новосибирске в марте — появились дизайн-проекты нового заведения

∟ Во всем мире обсуждают загадочную болезнь X- новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, чем она опасна

∟ Пожар в подсобке гимназии №10 — погиб один человек

∟ Экс-прокурора области приговорили к 9 годам колонии строгого режима — его обвинили во взяточничестве