«Голая вечеринка» по-новосибирски и коллапс: главные события недели с 15 по 19 января

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Начало января выдалось для новосибирцев весьма холодным и неприятным. 11, 17 и 18 января произошли коммунальные аварии в левобережье, из-за которых жителям приходится спать буквально в шубах из-за отсутствия отопления. Компания «СГК» фиксирует все новые порывы теплотрассы, а власти вынуждены объявлять чрезвычайное положение и организовывать временные пункты обогрева. Когда закончится коммунальный коллапс, пока неизвестно, но январь 2024 года сибиряки запомнят надолго.
Эксцентричным представителям славного города Новосибирска не дает покоя слава «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой и они решили провести свою — с тактильными движениями и масками. Мероприятие под названием SACRAL Party уже вызвало возмущение у главы Союза отцов Сергея Майорова, назвавшего его «оргией сатанистов» и пообещавшего прикрыть экстравагантное действо через СК. В итоге все ресурсы по «сакральной тусовке» сделали закрытыми и попасть туда можно только через инвайт.
Участникам «голой вечеринки» не везет с концертами. Выступление Лолиты, намеченное на апрель, уже отменили, а мартовское шоу под запретом. Действия по отмене поддержал Сергей Майоров. Почувствовав опасность, невольно решил «переобуться» и ЭлДжей — рэпер из Новосибирска разорвал контракт с Анной Асти и улетел в Таиланд.
19 января православные новосибирцы отмечают Крещение Господне. Многие из них традиционно окунаются в купели. Atas.Info подобрал наиболее яркие фото праздника.
В конце 2023 года в отставку ушел мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кто будет новым градоначальником, пока неизвестно. В ожидании кандидата Atas.Info предлагает пройти тест и вспомнить, что построили прежние мэры.
В марте новосибирцы смогут посетить ресторан «Жерарня», одним из учредителей которого является французский актер и ресторатор Жерар Депардье. Гурманы смогут отведать лучшие блюда французской и русской кухни. В сети уже появились дизайн-проекты заведения.
После коронавируса новосибирцы могут столкнуться с новой пандемией. Вирусологи пока не знают про конкретный штамм и называют его «болезнью Х». Тем не менее, по прогнозам ВОЗ, болезнь может убить больше людей, чем COVID-19, поэтому специалисты призывают разработать меры быстрого реагирования.
В минувший четверг учителям и ученикам гимназии №10 пришлось экстренно эвакуироваться из-за возгорания. Позже выяснилось, что пожар начался в подвале, а возможный виновник из загадочной школы для охранников задохнулся от дыма. Следователи уже проводят проверку.
Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев получил девять лет колонии строгого режима. Его обвинили в получении денег от бывшего директора завода «Винап» Олега Ярового. С 2015 по 2018 год и после своей отставки сибиряку передали 11 миллионов рублей.
Три коммунальные аварии в Новосибирске вынудили власти ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. Выявленные проблемы с теплоснабжением привели к коллапсу, который теперь нужно разрешить в кратчайшие сроки.