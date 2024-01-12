Угрозы дизайнеру, снос скульптур и буллинг — главное за неделю в Новосибирске

С 8 по 12 января в Новосибирске произошло множество событий. Atas.Info сделал традиционный дайджест самых ярких и неоднозначных новостей недели.

∟ Известный дизайнер пожелал гореть в аду проектировщикам новосибирского аэропорта — на него стали сыпаться угрозы

∟ Сильные метели бушуют в Новосибирской области — без электричества тысячи домов, ветер срывает их фасады

∟ Вандалы разгромили снежные скульптуры через день после фестиваля — в мэрии утверждают, что это был ветер

∟ Жуткое ДТП на трассе под Новосибирском — погибли семья с маленьким ребенком и депутат

∟ Анатолий Локоть все еще остается мэром Новосибирска — депутаты тем временем проводят опрос о том, как должен выглядеть идеальный глава города

∟ Станцию метро «Спортивная» планируют сдать ко Дню города — но это не точно

∟ Google Play предлагает пользователям удалить приложение — оно якобы вредоносное

∟ Площадь Карла Маркса застраивают апартаментами — разобрался, кто возводит очередные высотки