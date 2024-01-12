atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Дайджест значимых новостей Новосибирска с 8 по 12 января

Угрозы дизайнеру, снос скульптур и буллинг — главное за неделю в Новосибирске

12 января 2024, 13:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дайджест значимых новостей Новосибирска с 8 по 12 января
С 8 по 12 января в Новосибирске произошло множество событий. Atas.Info сделал традиционный дайджест самых ярких и неоднозначных новостей недели.

Известный дизайнер пожелал гореть в аду проектировщикам новосибирского аэропорта — на него стали сыпаться угрозы

Дизайнер из Алтайского края Данил Снитко надолго запомнит Новосибирск благодаря новому терминалу аэропорта Толмачево. Мужчина написал весьма эмоциональный пост, в котором пожелал «гореть в аду» руководству и проектировщикам за отсутствие нормальных эскалаторов и траволаторов в аэрохабе. По его мнению, внутри совершенно отсутствует доступная среда для инвалидов.

Позже алтаец объяснил причину столь адского гнева. Возвращаясь из Еревана, бизнесмен повредил ногу, которая болела на протяжении всего полета и в терминале. Но это не остудило пыл неизвестных новосибирцев, угрожавших сломать уже обе конечности.

Раскритиковавшему новосибирский аэропорт Толмачево дизайнеру обещали переломать ноги
Узнать подробнее

Сильные метели бушуют в Новосибирской области — без электричества тысячи домов, ветер срывает их фасады

Окончание новогодних каникул совпало с резким ухудшением погоды в Новосибирской области. Сильнейшие пурга и метель поспособствовали закрытию движения сразу на двух автомобильных трассах под Новосибирском по причине плохой видимости. Позже ограничения были продлены.

Однако пургой и метелью дело не ограничилось. В ночь на 11 января в Новосибирске возник ураганный ветер, снесший фасад одного из домов.

Последствия урагана: сильный ветер сорвал фасад дома в Новосибирске
Узнать подробнее

Вандалы разгромили снежные скульптуры через день после фестиваля — в мэрии утверждают, что это был ветер

В новогодние каникулы в Новосибирске прошел фестиваль снежных скульптур на приз мэра Новосибирска. Однако уже на следующий день после подведения итогов — 9 января — горожане стали свидетелями жуткого зрелища: арт-объектам откололо детали и полностью стерло детали. Многие из них стало невозможно уйти.

Новосибирцы стали грешить на вандалов, не ценящих труд художника. Но в мэрии сочли, что всему виной штормовой ветер.

Мэрия утверждает, что снежную скульптуру в парке «Арена» разрушил ветер, а не вандалы
Узнать подробнее

Жуткое ДТП на трассе под Новосибирском — погибли семья с маленьким ребенком и депутат

В рождественский вечер 7 января в Коченевском районе произошло жуткое ДТП. Автомобили Toyota Land Cruiser Pro и Toyota Corolla Spacio столкнулись при выезде на полосу встречного движения. Погибли четыре человека, выживший ребенок позже скончался в больнице. Позже выяснилось, что за рулем одной из машин был член Совета депутатов Чулымского района Виталий Сергиенко.

Новосибирский депутат разбился в жутком ДТП на трассе
Узнать подробнее

Анатолий Локоть все еще остается мэром Новосибирска — депутаты тем временем проводят опрос о том, как должен выглядеть идеальный глава города

Ушедший в отставку 29 декабря 2023 года Анатолий Локоть по-прежнему остается мэром Новосибирска. Все дело в юридической казуистике, согласно которой полномочия бывшего градоначальника будут прекращены не раньше 24 января. Сейчас Локоть в отпуске.

Одновременно с этим новосибирцам предлагают порассуждать о том, как должен выглядеть идеальный градоначальник. Соответствующий опрос запустил горсовет.

Идеального мэра предлагают определить новосибирцам
Узнать подробнее

Станцию метро «Спортивная» планируют сдать ко Дню города — но это не точно

Многострадальную станцию метро «Спортивная» планируют открыть 25 июня. Событие неожиданно совпадет со Днем города и актуально впишется в праздник. Согласно планам властей, запуск станции запланирован на вторую половину 2024 года.

Однако с момента начала строительства «Спортивной» открытие переносилось шесть раз. Причинами становились то санкции, то задержка со стороны подрядчика, то отсутствие технической экспертизы. Начнет ли работать станция в намеченный срок, неизвестно.

Дату открытия новосибирской станции «Спортивная» поменяли на День города 2024
Узнать подробнее

Google Play предлагает пользователям удалить приложение — оно якобы вредоносное

Новосибирцы получили сообщения от службы поддержки Google Play. В нем предлагалось удалить приложение 2ГИС из-за вредоносности и опасности для личных данных. После установки деньги и контакты пользователя якобы окажутся под угрозой.

Однако в команде 2ГИС заявили, что приложение абсолютно безопасно. На данный момент существуют ограничения на приложения в Google Play, поэтому уведомления рассылаются автоматически.

Удалить «вредоносное приложение» 2ГИС требуют от новосибирцев
Узнать подробнее

Площадь Карла Маркса застраивают апартаментами — разобрался, кто возводит очередные высотки

В Новосибирске на месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» намерены возвести новый жилищный квартал «Аэрон». Поселившимся в апартаментах предлагают комфорт высшего класса по последним трендам урбанизма. При этом ответственный за строительство предприниматель Тимур Саттаров прославился своими высокорисковыми проектами.

Риск Тимура Саттарова: что известно о застройщике площади Маркса в Новосибирске
Узнать подробнее

На детей мигрантов жалуются в новосибирской школе — ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин

В новосибирской школе №47 возник скандал из-за учеников. В правозащитной организации «Радетель» со ссылкой на Telegram-канал «Многонациональ» заявили о буллинге детей и преподавателей со стороны учеников-мигрантов. Школьники якобы позволяют себе оскорбления по национальному признаку.

При этом директор школы Михаил Палей утверждает, что ситуация является провокацией со стороны националистов, а все школьники очень дружны. Теперь в ситуации должен разобраться глава СКР Александр Бастрыкин.

Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги 2023 года: главные события в Новосибирске
#Политика#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погода#Школа#Школьники#Строительство#Застройщик#Депутат#Недвижимость#Толмачево#Приложения#Гибель#Безопасность#Штормовой ветер#Штормовое предупреждение#Мэр Новосибирска#Анатолий Локоть#Мобильное приложение#Снежные фигуры#Александр Бастрыкин#Александр Ляхов#Буллинг
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
Сегодня, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
Сегодня, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
Сегодня, 00:37
Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Вчера, 05:20
Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев
Вчера, 10:38
Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске
Сегодня, 07:26