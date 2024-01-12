Угрозы дизайнеру, снос скульптур и буллинг — главное за неделю в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Дизайнер из Алтайского края Данил Снитко надолго запомнит Новосибирск благодаря новому терминалу аэропорта Толмачево. Мужчина написал весьма эмоциональный пост, в котором пожелал «гореть в аду» руководству и проектировщикам за отсутствие нормальных эскалаторов и траволаторов в аэрохабе. По его мнению, внутри совершенно отсутствует доступная среда для инвалидов.
Позже алтаец объяснил причину столь адского гнева. Возвращаясь из Еревана, бизнесмен повредил ногу, которая болела на протяжении всего полета и в терминале. Но это не остудило пыл неизвестных новосибирцев, угрожавших сломать уже обе конечности.
Окончание новогодних каникул совпало с резким ухудшением погоды в Новосибирской области. Сильнейшие пурга и метель поспособствовали закрытию движения сразу на двух автомобильных трассах под Новосибирском по причине плохой видимости. Позже ограничения были продлены.
Однако пургой и метелью дело не ограничилось. В ночь на 11 января в Новосибирске возник ураганный ветер, снесший фасад одного из домов.
В новогодние каникулы в Новосибирске прошел фестиваль снежных скульптур на приз мэра Новосибирска. Однако уже на следующий день после подведения итогов — 9 января — горожане стали свидетелями жуткого зрелища: арт-объектам откололо детали и полностью стерло детали. Многие из них стало невозможно уйти.
Новосибирцы стали грешить на вандалов, не ценящих труд художника. Но в мэрии сочли, что всему виной штормовой ветер.
В рождественский вечер 7 января в Коченевском районе произошло жуткое ДТП. Автомобили Toyota Land Cruiser Pro и Toyota Corolla Spacio столкнулись при выезде на полосу встречного движения. Погибли четыре человека, выживший ребенок позже скончался в больнице. Позже выяснилось, что за рулем одной из машин был член Совета депутатов Чулымского района Виталий Сергиенко.
Ушедший в отставку 29 декабря 2023 года Анатолий Локоть по-прежнему остается мэром Новосибирска. Все дело в юридической казуистике, согласно которой полномочия бывшего градоначальника будут прекращены не раньше 24 января. Сейчас Локоть в отпуске.
Одновременно с этим новосибирцам предлагают порассуждать о том, как должен выглядеть идеальный градоначальник. Соответствующий опрос запустил горсовет.
Многострадальную станцию метро «Спортивная» планируют открыть 25 июня. Событие неожиданно совпадет со Днем города и актуально впишется в праздник. Согласно планам властей, запуск станции запланирован на вторую половину 2024 года.
Однако с момента начала строительства «Спортивной» открытие переносилось шесть раз. Причинами становились то санкции, то задержка со стороны подрядчика, то отсутствие технической экспертизы. Начнет ли работать станция в намеченный срок, неизвестно.
Новосибирцы получили сообщения от службы поддержки Google Play. В нем предлагалось удалить приложение 2ГИС из-за вредоносности и опасности для личных данных. После установки деньги и контакты пользователя якобы окажутся под угрозой.
Однако в команде 2ГИС заявили, что приложение абсолютно безопасно. На данный момент существуют ограничения на приложения в Google Play, поэтому уведомления рассылаются автоматически.
В Новосибирске на месте недостроенного ДК «Сибсельмаш» намерены возвести новый жилищный квартал «Аэрон». Поселившимся в апартаментах предлагают комфорт высшего класса по последним трендам урбанизма. При этом ответственный за строительство предприниматель Тимур Саттаров прославился своими высокорисковыми проектами.
В новосибирской школе №47 возник скандал из-за учеников. В правозащитной организации «Радетель» со ссылкой на Telegram-канал «Многонациональ» заявили о буллинге детей и преподавателей со стороны учеников-мигрантов. Школьники якобы позволяют себе оскорбления по национальному признаку.
При этом директор школы Михаил Палей утверждает, что ситуация является провокацией со стороны националистов, а все школьники очень дружны. Теперь в ситуации должен разобраться глава СКР Александр Бастрыкин.