Удалить «вредоносное приложение» 2ГИС требуют от новосибирцев

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:39
Жители Новосибирска были оповещены о том, что сервис 2ГИС может быть опасен.
Пользователи получили сообщения от службы защиты Google Play, в которых просят удалить приложение 2ГИС, так как оно якобы пытается получить доступ к личным данным.
В то же время, команда 2ГИС заверила, что их приложение абсолютно безопасно и уведомления были отправлены из-за временных ограничений, касающихся всех приложений в Google Play.