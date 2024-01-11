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Приложение просят удалить

Удалить «вредоносное приложение» 2ГИС требуют от новосибирцев

11 января 2024, 02:21
Фото: 1MI
Приложение просят удалить
Жители Новосибирска получили уведомления о вредоносности приложения 2ГИС от службы безопасности Google Play.

Жители Новосибирска были оповещены о том, что сервис 2ГИС может быть опасен.

Пользователи получили сообщения от службы защиты Google Play, в которых просят удалить приложение 2ГИС, так как оно якобы пытается получить доступ к личным данным.

В то же время, команда 2ГИС заверила, что их приложение абсолютно безопасно и уведомления были отправлены из-за временных ограничений, касающихся всех приложений в Google Play.

Приложение удалять не стоитПриложение удалять не стоит
Приложение удалять не стоит
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#Технологии#Новосибирск#Безопасность#Эмилия Губарева#2ГИС#Служба безопасности
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